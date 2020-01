Si está dentro de tus planes conocer algunas de las 7 Maravillas del Mundo este año, toma nota de esta información importante.

1. La Muralla China: Necesitas una visa para ir a China, lo puedes sacar en la embajada aquí en Lima. Cuando ya estés ahí te recomiendo el trekking de Jiankou a Mutianyu. Llegarás a este último punto por la tarde cuando ya no hayan tantos turistas y así no pagarás entrada que cuesta US$ 7.

2. Petra, Jordania: También necesitas visa, pero los peruanos podemos sacarla antes o a la llegada a Jordania. Tiene un costo de aproximadamente US$ 56 si es un solo ingreso, o si es para entrar en varias ocasiones cuesta aproximadamente US$170. Viaja a Amman por tierra desde Jerusalem o por avión. Desde Amman puedes tomar un bus o taxi hasta Wadi Musa. El trayecto dura unas 4 horas hasta llegar a la zona arqueológica. La entrada cuesta US$ 70 y hay un show nocturno que cuesta US$ 24.

3. Taj Mahal, India: Puedes sacar la visa en la embajada o a través de la web, que te permite estar dos meses. El precio es aproximadamente de USD. 100.00. Para llegar al Taj Mahal debes viajar a Nueva Delhi y tomar un tren a Agra. Desde aquí puedes caminar a la zona arqueológica o tomar una moto taxi. La entrada cuesta US$ 20.

4. Machu Picchu, Perú: Evidentemente los peruanos no necesitamos visa para visitar nuestra Maravilla del Mundo. Para llegar debes tomar el tren hacia Machu Picchu pueblo o hacer el trekking del camino inca. Desde Machu Picchu pueblo tomas el bus que te lleve hasta la zona arqueológica. Recuerda que debes comprar tus entradas con anticipación, puedes hacerlo a través de la web aquí: www.machupicchu.gob.pe . El costo para peruanos es de S/ 64.

5. Cristo Redentor, Brasil: Para visitar Brasil tampoco necesitamos visa, pero si es preferible llevar la vacuna contra la fiebre amarilla, que ya no es obligatoria pero es recomendable tenerla. Para llegar al Cristo Redentor, debes viajar a Río de Janeiro y desde allí tomar un taxi o el transporte público. Para subir puedes usar el teleférico o caminar por un sendero. La entrada cuesta US$ 20.

6. Chichen Itzá, México: Los peruanos no necesitamos visa para viajar a México, solo debemos presentar nuestro pasaporte vigente para poder ingresar al país. Viaja a Cancún y desde allí puedes tomar un tour o ir por tu cuenta si alquilas un auto. La entrada cuesta US$ 30.

7. Coliseo Romano, Italia: Si tienes tu pasaporte biométrico no es necesaria la visa. De lo contrario necesitas tramitar la visa Schengen para poder entrar al país. Para llegar al Coliseo debes viajar a Roma y una vez ahí está súper cerca, puedes ir en bicicleta, en transporte público o incluso caminando. La entrada cuesta US$ 15.

Si te gustó la nota compártela y sigue todos mis viajes en Instagram como @thewanderlustchick.

¡Hasta el próximo jueves!

Sobre la autora

Soy Melissa Crovetto Cruzalegui, publicista de profesión y viajera de corazón. Te invito a ver el mundo a través de mis ojos. Sígueme en Instagram, Facebook y correo: hola@thewanderlustchick.com.









