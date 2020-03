La propagación del coronavirus tiene nerviosos a muchos viajeros alrededor del mundo. Hay ciudades aisladas, vuelos y transporte público suspendido y turistas en cuarentena.

Aquí la palabra clave es la precaución, sobretodo, mantenernos informados de manera correcta para no alarmarnos.

Con pocas excepciones, el principal consejo por parte de las autoridades, es evitar o reducir al mínimo los viajes a China. Sin embargo no se puede decir que no se deba viajar en avión, porque hoy aún no hay elementos suficientes como para prohibir los viajes a alguien. Por su puesto, si alguien me dice que tiene pensado viajar a China, mi primera reacción sería decirle que no lo haga. O si tenía pensado ir a Italia hoy también le diría que es imposible porque todo el país está en cuarentena. Pero por el momento no hay otra limitación.

Si ya tenemos viajes programados, mantengámonos informados sobre las restricciones, condiciones y regulaciones que ejerce cada destino para estar siempre preparados y evaluar si vale la pena realizar el viaje o no.

Además, sigue estos consejos para prevenir algún tipo de contagio:

· Lávate las manos correctamente (por al menos unos 30 segundos)

· Evita tocarte los ojos, nariz o boca con las manos.

· Si ves personas con síntomas de alguna enfermedad respiratoria, mantén tu distancia.

· Cubre tu boca al toser o estornudar.

· Si presentas algún síntoma o sospechas de haberte contagiado, acércate inmediatamente al hospital o clínica más cercana.

Y toma en cuenta esta información para que sepas si estás pasando por un resfriado o gripe común o si podría tratarse del coronavirus:

Si te gustó la nota, compártela! Y sigue todos mis viajes en Instagram como @thewanderlustchick.

Sobre la autora

Soy Melissa Crovetto Cruzalegui, publicista de profesión y viajera de corazón. Te invito a ver el mundo a través de mis ojos. Sígueme en Instagram, Facebook y correo: hola@thewanderlustchick.com.





