¿Planeando visitar nuestra Maravilla del Mundo? Toma nota de estas recomendaciones para que puedas disfrutarla al máximo y sin problemas:

1. Reserva tu entrada para después de las 10:00 am. Entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m. hay mucha gente y muchas veces hay neblina y no se ve nada. El clima es bastante impredecible.

2. Lleva dinero en efectivo y si puedes en denominaciones pequeñas, porque en la mayoría de lugares en Aguas Calientes no aceptan tarjetas.

3. No lleves dron, paraguas ni selfie sticks o bastones para caminar. No te dejarán entrar con eso y deberás pagar un locker para guardar tus cosas.

4. Reserva siempre con anticipación tu entrada. Recuerda que los cupos son limitados por día y horario.

5. El mejor momento para las fotos es pasando las 3:00 p.m. porque hay muchas más probabilidad de que esté despejado. Además como la mayoría de turistas madrugan, al final de la tarde queda mucho menos gente.

6. Lleva tu propia comida porque como solo hay dos lugares para comer o comprar snacks, todo es carísimo.

7. No alimentes a las llamitas o alpacas que viven en la ciudadela. Está prohibido.

8. No hay muchos tachos de basura dentro de Machu Picchu. Por favor RESPETA el lugar y a quienes lo visitan y guarda tu basura hasta que salgas y encuentres un basurero para botarla.

9. Lleva zapatillas cómodas ya que el recorrido promedio dura unas 4 horas.

10. Evita la temporada de lluvias y visita Machu Picchu entre los meses de abril y octubre para que disfrutes de días soleados y cielos despejados durante tu visita.

Si te gustó la nota compártela y sigue todos mis viajes en Instagram como @thewanderlustchick.

Sobre la autora

Soy Melissa Crovetto Cruzalegui, publicista de profesión y viajera de corazón. Te invito a ver el mundo a través de mis ojos. Sígueme en Instagram, Facebook y correo: hola@thewanderlustchick.com.

