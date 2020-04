Por Mauricio Bock | Presidente del Institute of Neurocoaching | Máster en Neuropsicología | Facebook | Instagram

Con actores económicos mayormente en las generaciones X e Y que han sido acostumbrados al crecimiento, identificar la forma de salir adelante resulta más complejo por la falta de experiencia en situaciones de crisis. Es allí dónde necesitamos de la sabiduría de las generaciones anteriores para guiarnos en un raciocinio constructivista.

Los "boomers" forjaron su carácter en un mundo lleno de desafíos contra el statu quo estableciendo reformas en la sociedad y en el modo en el cuál trabajamos hoy. Por su experiencia de vida, los baby boomers son seguros, independientes y autosuficientes, y pueden aportar tremendas lecciones de liderazgo por su “seniority”. Son capaces, tienen la voluntad de servir y sentirse útiles en la sociedad y tienen la energía para hacerlo. ¿Cómo incorporar a los boomers en los nuevos negocios?

1. ¿A quién le pides consejos? Sin duda, en tu vida has experimentado momentos difíciles y has acudido a la sabiduría de tus padres o abuelos por su experiencia. ¿Por qué debería cambiar esta forma de pensar para los negocios? Es necesario dejar el orgullo del sabelotodo por la humildad de buscar apoyo en quienes saben más que tú. Construir una cultura socrática es entender que debemos cuestionarnos constantemente sobre nuestras supuestas verdades.

2. ¿Dónde están mis excolaboradores? Poco o nada hacen las empresas para mantener el vínculo con los colaboradores después de su salida. Es un error, ya que estas personas han formado parte de la historia de la organización, entienden la cultura empresarial y son testigos en vida de lo que es la empresa y su evolución. Algo deben pensar acerca de tu negocio que no sabes.

3. La falsa “familia”. ¿Cuántas empresas usan como analogía para hablar de la relación entre colaboradores el término “familia”? Me pregunto si en sus familias abandonan a los ancianos sin mirar hacia atrás cuando se jubilan. No es suficiente afirmar que somos una familia, se trata de verdad de sentirlo cuando nos comunicamos para no dejar atrás a nadie, en especial en estos momentos críticos.

4. Políticas de No Reincorporación. Existen empresas que aún tienen políticas que “prohíben” volver a contratar a un empleado una vez que ha salido. No sé si estas políticas han sido escritas por orgullo o por proteccionismo, pero lo que sí sé es que es contraproducente y que es hora de revisarlas.

5. Contratar a los “boomers”. Tal vez esa no es la solución, ya que a los “boomers” les gusta su independencia. Es necesario entonces pensar en servicios como la mentoría, la consultoría o el coaching.

6. El Método. La intervención de ejecutivos con seniority debe basarse en los conceptos de la mayéutica para abrir campo a la interrogación permanente y no plantear soluciones llave en mano. La experiencia de los “boomers” permitiría en este contexto ayudar a los ejecutivos a explorar aristas y consecuencias que desconocen para tomar mejores decisiones.

7. Mentoría vs. coaching. El Institute of Neurocoaching afirma que el coaching y la mentoría son diferentes y complementarios cuando se hace de manera profesional. El coaching es un proceso que permite, a través de preguntas poderosas, abrir un campo de cuestionamiento en el cual el cliente es quien toma las decisiones; el coach no da consejos. El mentoring, por su parte, debe contar con un experto que haya tenido éxito en el campo y en la función que ejerce su cliente. Usa herramientas del coaching para levantar preguntas y luego usa su experiencia para revisar las propuestas de su cliente para finalmente dar su punto de vista. En ambos casos, la formación y certificación de esas competencias es indispensable.

LEE TAMBIÉN

● Ejecutivo transfiere S/ 311 millones a gobiernos locales para emergencia sanitaria

● Liam Hemsworth sobre relación con Miley Cyrus: “fue muy estresante”

● Cuarentena útil: ¿Cómo hacer harina de coco en casa?

● Guerrero : el día que fue a alentar a Farfán y tuvo que salir del estadio a los 5 minutos

● Mujer se rompe los dos tobillos al realizar reto de baile de Tik Tok