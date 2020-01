Abrir las ventanas: Sin duda el acto reflejo más común en este tipo de casos es abrir la ventana de tu habitación para que así no se acumule el aire caliente, aunque en muchas ocasiones el aire del exterior esté igual de cálido que adentro. Lo ideal no es dormir con la ventana abierta, si no que abrirlas una hora antes de dormir ya que con esto mejorará la circulación del aire generando que, al momento de dormir, la temperatura corporal descienda.