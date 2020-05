Hola a todos los lectores de publimetro, espero estén de lo mejor, desde ya reciban un fuerte y caluroso abrazo a la distancia… Espero que esta nueva semana la hayan comenzado con toda la energía, y si no fue así, aún estás a tiempo para revertir la situación.

Hoy quiero compartirles algunos pensamientos en relación a la realidad que nuestra mente va creando según los pensamientos que nos invaden segundo tras segundo… ¿Qué es lo que nos sucede cuando la energía colectiva está en constante tensión? ¿Por qué hay oportunidades en donde sientes que todo te sale “mal”?

Querid@s…hay una palabra que hoy nos está invadiendo y muy SILENCIOSAMENTE, que es lo peor…sabes cuál es… EL ESTRÉS.

El estrés nos afecta a cada uno de nosotros, algunos lo viven de una forma no tan invasiva, otros se entregan a este malestar a tal nivel de crear enfermedades por esta constante presión que se siente…y es que es muy potente pensar que el estrés puede cambiar nuestro día a día, nuestro sentir, nuestras decisiones, actitudes e incluso nuestra vida.

Hoy vivimos rodeados de una sociedad con un nivel de estrés ALTÍSIMO, en donde cada día tenemos menos paciencia, cada día tenemos menos compasión por lo que el otro esta pasando, queremos resultados inmediatos y nos alteramos de forma muy rápida cuando no tenemos o conseguimos lo que queremos.

Pero realmente, ¿Qué sucede con el estrés?… El estrés te saca de tu centro y te invita a crear una realidad que no te pertenece… Cómo es eso te estarás preguntando… Pues es muy sencillo, porque bajo un nivel de estrés elevado, actúas de una forma emocional, a través de tu mente muy positiva o muy negativa, lo que te saca completamente de tu objetividad, de tu centro, de tu mente neutral, actúas bajo un patrón que no te pertenece, pues es la emoción DEL MOMENTO, no tu real sentir…Estás creando una COMPLETA REALIDAD según el segundo de estrés que estás viviendo.

Pero ahora, algo importante, ¿cómo lo podemos solucionar?, porque no te mentiré, en algún momento de tu vida sentirás mucha pero mucha presión sobre ti, sentirás que quizás algunas cosas se están escapando de tus manos y no sabrás como actuar, y vendrá a tu cabeza el pensamiento de: “Estoy estresad@”…pero tranquil@, recuerda siempre que todo estará bien…solo tienes que hacer algo de forma consciente: R E S P I R A R, así, tal cual, respira y verás como las cosas se calman y tu mente tendrá una mayor claridad para poder tomar decisiones.

Respira y dale la oportunidad a tu mente de que se calme, respira y entiende que todo pasa, respira y comienza a actuar para que la presión decaiga…Yogi Bhajan (Maestro de Kundalini Yoga) dijo: “Cuando el estrés esté encima de ti, comienza y la presión ddesaparecerá”-.

La mayoría del tiempo vivimos en los extremos, tanto positivos como negativos, pero no somos capaces de mantener una neutralidad en nuestro actuar.

TU CREAS TU PROPIA REALIDAD a través de tus pensamientos, ¿Qué es lo que estás creando?

En relación a esto, asegúrate de que tu día este rodeado de personas que te sumen, que tu día se base en acciones que sumen a tu corazón, escucha música que te motive, realiza cosas que te entreguen bienestar y cambia tu vibración… TÚ TIENES LA CAPACIDAD DE DECIDIR tu realidad, todo esta en tí, no busques respuestas en terceros, tu corazón te está esperando para que de una vez por todas, ¡Lo escuches!

Te mando un abrazo gigante.

Eres luz, no lo olvides.

Hasta la próxima semana.

Maite Jiménez (@maitejimenezr) y Lissette Castro (@Lissette.castro.kine).

FLUYE Coaching & Wellness (@espaciofluye)

www.fluyechile.com

