A solo unos días del inicio de un nuevo año escolar, los padres de familia comienzan a sentir el estrés por los gastos de la lista de útiles. Como si esta preocupación no fuera lo suficientemente grande, hay otro tema que todo papá o mamá responsable debe tomar en cuenta: la seguridad de sus hijos.

Ante la creciente ola de inseguridad en nuestro país, el preocuparse por la integridad de los más pequeños de casa es una prioridad. Al momento de asistir al colegio como en los exteriores del mismo, el escolar está expuesto a un sinfín de peligros. Por ello, expertos de G4S nos brindan cuatro consejos para velar por el bienestar de tus hijos.

1. Más vale prevenir que lamentar: Es de suma importancia que niños y adolescentes conozcan de memoria los números de emergencia de familiares cercanos, así como también del servicio de seguridad de casa, policía, bomberos, etc.

2. Registra a los familiares autorizados: Notifica al colegio, ya sea privado o público, quién será la persona o personas que recogerán a tu hijo. Esto con el objetivo de evitar que desconocidos intenten llevarse al pequeño haciéndose pasar por los padres.

3. Insta a los niños a no hablar con desconocidos: Conversa con tu hijo sobre la importancia de no brindar información confidencial de la familia. Especifica al pequeño qué tipo de datos no debe comentar con nadie, como por ejemplo: horarios de entrada y salida de sus padres, data financiera, etc.

4. Utiliza un servicio de transporte seguro: Si optas por transporte escolar, consulta por una empresa o persona de confianza. Solicita al conductor sus datos, antecedentes y que tenga un transporte equipado con botiquín, extintor y cinturones de seguridad para todos los asientos.

Si tu hijo va solo a la escuela, enséñale a andar muy alerta, con el celular guardado y siempre observando su entorno.





LEE TAMBIÉN

● Papa Francisco cancela una misa en Roma por un resfriado

● “How I Met Your Mother” llegará a Amazon Prime Video en marzo

● Municipalidad de Lima organiza Feria de café, cacao y artesanía peruana

● Guerrero le dio la clasificación al Inter a etapa de grupos de la Libertadores

● Perrito entró a estación de policía para “reportarse desaparecido”