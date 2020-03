Con la cuarentena por el coronavirus (COVID-19), nuestro ritmo de vida se ha visto alterado y también nuestra actividad laboral. Por ello, de diferentes maneras buscamos reinventarnos para no caer en el aburrimiento. Los diseñadores más famosos del Perú no son la excepción a estos cambios y nos cuentan cómo es que pasan sus días en esta cuarentena.

Yirko Sivirich: “Me levanto a las 6.30 de la mañana veo algunas noticias actuales en televisión y reviso las redes sociales, luego preparo el almuerzo y la lonchera de Rafa (su esposo), él es veterinario y va a atender solo emergencias. Rafa prepara el desayuno que tomamos junto con mi mamá, y un amigo que se está quedando en casa. Más tarde me pongo a cocinar para los cuatro, y se me pasa el día conversando con mi madre, recordando cosas de cuando yo era chiquito, nuestros viajes, y familia en Ica. También llevo a mis ‘hijos’ (sus perros) ‘Gringo’ y ‘Brau’ a que hagan sus necesidades abajo del edificio. Veo algunas cosas de mi trabajo como diseñador y de mi tienda. Mi rutina también incluye hacer ejercicios en casa y dar una pequeña siesta. A las ocho salimos a aplaudir por la ventana y gritar: ¡Bravo! Finalmente cenamos, vemos una serie de Netflix y a dormir".

Noe Bernacelli: “Desde que empezó la cuarentena, apenas me despierto medito por cinco o diez minutos. Hago un poco de ejercicio: pesas, cardio o abdominales. También estoy aprendiendo a cocinar, obvio, aún cosas no muy complicadas. Escucho música todo el día, amo la música clásica, y en contraste también la electrónica. Necesito la música para seguir con todo esto, y de buen humor. Sigo diseñando desde casa para las próximas colecciones y proyectos que tengo en mente. Ahora mismo empecé a pintar nuevo, esto es algo que hago de vez en cuando en el año. Me ayuda a despejar la mente y mantenerme tranquilo y en paz”.

Sitka Semsch. “Me levanto 5:45 de la mañana. Medito unos minutos. Tomo mi amada tacita de café. Converso unos minutos con mi esposo. Esperamos que Siana, mi hija se despierte a las 7:00 para tomar juntos el desayuno (fruta fresca, yogurt, avena, granola). Ella empieza a las 8 el colegio online. A esa hora empiezo a leer (Homo Deus) y mi esposo a trabajar. Cada uno tiene su espacio. Yo en la mesa del comedor alternando entre la lectura y mis diseños. Cuando me canso de ambos por allí veo un poco de televisión nacional e internacional, y después regreso al comedor, hasta el almuerzo que nos juntamos los tres. Entre lectura y diseño voy ordenando mi closet, aprendiendo una nueva aplicación de diseño digital o preparándome agua de kión. A las 5 hacemos una hora de workout y, después a la ducha. A las 8 nos sumamos a los aplausos por el balcón a tantos seres humanos increíbles que luchan por nosotros, después cenamos y se fue el día. Todavía no he visto ninguna serie en Netflix, lo estoy dejando para los días que vienen. Debo confesar que esta primera semana ha sido una prueba a la tolerancia, paciencia, respeto al espacio, sonidos, tiempos ¡tanto aprendizaje junto! A seguir adelante”.

Meche Correa. “Estoy asumiendo las disposiciones del Gobierno, porque creo que es la única manera de demostrar que respetamos a nuestro país, y a nosotros mismos. Estoy segura que después de que pase esta etapa tendremos otra visión de lo que es la vida y el respeto. Estos días de cuarentena he aprovechado para ordenar mi casa, y me he encontrado con muchas cosas textiles guardadas que voy a utilizarlas más adelante. Me estoy reinventando. Este silencio es bueno, porque te permite respirar, en medio de las angustias de saber qué pasará, hay una paz. Ahora estoy diseñando en casa, es lo mejor que hago, también me he vuelto a meter a la cocina, y estoy disfrutando con mi esposo, almorzando con él y viendo películas, y comunicándome más con mis hijos que viven en Estados Unidos. Soy una persona muy creyente de Dios y tengo fe que esto va a pasar”.

Claudia Jiménez. “Esta cuarentena me tomó en plena mudanza de departamento. Me estoy dedicando exclusivamente a acondicionar mi hogar, todo lo que amerita, limpieza general, acomodar todo, esa es mi actividad principal, ademas de estar ayudando a mi hija en el colegio, para que cumpla con sus tareas, y finalmente haciendo deporte vía online, estoy haciendo todas mis actividades, estoy ocupada desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche cumpliendo con mi trabajo y en todo lo que te cuento”.





