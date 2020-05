Con sus propias rutinas de baile y constancia una joven británica, Trinity Wills logró bajar 44 kilos y ha mostrado el impresionante resultado durante la cuarentena.

“Estoy muy orgullosa de lo lejos que he llegado y definitivamente voy a seguir bailando. Había alcanzado un peso aterrador en una edad muy temprana. Odiaba cualquier forma de ejercicio, pero seguía comiendo emocionalmente”, afirmó la joven de 20 años.

Wills relató lo mucho que sufrió por su sobrepeso no solo físicamente, sino por la crueldad con la que la trataron sus compañeros de la escuela.

“Siempre había sido la niña más grande de mi clase en la escuela y a medida que crecía lo era más. Me conocían como ‘la gorda’ y solía engordar unos 6 kilos al año”, relató para el diario The Sun.

Sus condiciones le dificultaban hacer actividades que suelen ser sencillas para la mayoría de los jóvenes.

Trinity Wills inspira a personas en cuarentena

“Empecé a sufrir dolor en las articulaciones de mis rodillas debido a mi peso, lo que me hizo volverme más perezosa. Me costaba mantenerme al día en educación física o correr tan rápido como mis amigos. Fue vergonzoso”, recordó.

“Un simple paseo me dejaba sin aliento, haciéndome evitar cualquier forma de ejercicio. Cuanto menos hacía, más aceptaba que no iba a cambiar cómo era”.

Trinity confesó su abuso por las golosinas, un hábito que debió cambiar para lograr la figura que hoy tiene.

"Comía un montón de chocolate, galletas y pasteles. Recuerdo que me despertaba antes que nadie y devoraba todo el chocolate que había para desayunar", dijo.

Sin embargo, cuando decidió cambiar su estilo de vida no hubo vuelta atrás. Decidió comprar videos de rutinas fitness y fue cuando inició con el baile.

“Al principio el baile era duro y perdía el aliento constantemente, pero me esforzaba por no rendirme. Después de un par de veces, me acostumbré. Estaba decidida. Desde entonces, me encantaba bailar por la casa sola. Me ponía canciones optimistas de Beyonce y Bruno Mars, inventando mis propias pequeñas rutinas. Nunca había sentido esa sensación de libertad”, manifestó.

Durante la cuarentena, Trinity ha motivado a personas con su historia. En su cuenta de Instagram muestra el drástico cambio que ha hecho y está dispuesta a seguir bailando.

Fuente Nueva Mujer

