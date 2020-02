POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Con Giu Ovalle nos conocimos hace unos 15 años, cuando ambas habíamos emigrado al norte del país buscando quién sabe qué. Pero de todas maneras todo trajo su aprendizaje, que nos hace quienes somos hoy. Bueno, ella, es fundadora de Kawsay, una escuela que enseña arte y muay thai a los chicos del barrio San Carlos, en Surco. Ese Surco que quizás nunca ves y ella logró ver con otros ojos. Confieso que hay una emoción personal cuando cuento historias de gente con las que en algún momento de la vida tuve la suerte de cruzarme. Ellos son quienes motivan esta entrega de Agente de Cambio.

Giu me cuenta que desde pequeña tuvo iniciativa. Si quieres generar un cambio o transformar algo tienes que empezar haciéndolo tú mismo para que otras personas te repliquen. “A través de mi primer proyecto en comunidad, encontré lo que me apasiona hacer. Cuando conocí el barrio de Parque Bajo Surco, me di cuenta que hay muchos lugares alejados con problemas de drogadicción, violencia y pandillaje, pero que a la vez son cuna de talentos a los que solo les faltan herramientas para evolucionar. Es por eso que me propuse utilizar las habilidades que conozco e investigar cuales son las necesidades de la comunidad para así, en conjunto, crear puentes hacia una vida saludable”.

En el año 2015, durante el primer piloto de arte, se reunió con Rodrigo Jorquera, de la escuela F14, para pactar una alianza posicionando el muay thai como pilar principal de este proyecto. ¿Por qué el muay thai? ”Funciona como una válvula de escape para liberar energías, a los alumnos les entrega herramientas positivas considerando su entorno”, me dice Giu. “Por ejemplo, pueden transformar la violencia que viven en su día a día en un tipo de violencia sana y deportiva, con reglas que finalmente terminan siendo incorporadas en sus formas de vida en hábitos tales como el autocontrol, la disciplina, el respeto por el rival y la unidad de su equipo. También es importante destacar que, al competir, los chicos se esfuerzan por la autosuperación y se motivan al ver que hay otros profesionales ganando campeonatos importantes”.

La misión de Kawsay es brindar a niños y jóvenes de zonas vulnerables de Surco, la posibilidad de aprender disciplinas artísticas y de muay thai de forma gratuita, además de colaborar directamente con la comunidad local. Todo esto buscando generar un impacto positivo potenciando sus habilidades naturales y enseñándoles nuevas herramientas más allá del deporte y el arte, promoviendo el respeto y liderazgo que les facilite oportunidades en el ámbito laboral, personal y familiar. Porque si estos cambios solo suceden en la escuela y no se replican en casa, es mucho más difícil lograr un cambio real. ¿Los padres de estos chicos se involucran con Kawsay? Pues sí, afirma Giu, a pesar de que la mayoría están siempre ocupados en el trabajo, se dan tiempo para estar presentes en eventos importantes y apoyar a sus hijos.

Hoy Kawsay está formado por Giu Ovalle, como fundadora, y Erickson Orellana, director de muay thai, en alianza con la escuela F14. Se dirige a personas que viven en Surco Viejo o sus alrededores. Aquí se practica muay thai, hay talleres artísticos para niños, entrenamiento funcional, y próximamente sumarán yoga y mindfulness. Todos pueden acercarse (Av. Jorge Chávez 847, Surco) y ser parte de esta, más que escuela, familia.

