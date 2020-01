Quienes son freelance saben que al ser una modalidad de trabajo independiente, tienen la posibilidad de realizar sus labores de manera autónoma y modificar su agenda de acuerdo a la carga que tengan.

Es decir, como dueños de su tiempo, valoran la flexibilidad y la posibilidad de adaptar sus actividades para seguir creciendo y tener un adecuado balance de su vida con el trabajo.

Pensando en ellos, el portal Entrepreneur publicó un artículo donde identifica los retos a los que se enfrentarán estos profesionales este 2020. El estudio fue realizado por la comunidad de trabajadores independientes de Workana, marketplace encargado de la contratación de freelancers en Latinoamérica.

Los freelancer tienen la autonomía de modificar su agenda de acuerdo a la carga de trabajo que posean y en la mayoría de los casos ofrecen sus servicios por medio de contratos (Foto: Freepik)

1. ESTACIONALIDAD

Para un freelancer es prioritario conocer la estacionalidad de su actividad con el propósito de planificar todo lo que debe realizar. Quizá si se encuentra en el sector retail, la época de fin de año, Navidad o festividades importantes son las que mayor carga tienen, por lo que debería evaluar la posibilidad de pedir apoyo extra; si ocurre lo contrario, puede tomar un descanso, gestionar nuevos proyectos o actualizar sus redes sociales.

2. GESTIONA TU AGENDA

Aprender a gestionar el tiempo es lo más importante para este tipo de personas. De acuerdo con el Reporte Workana 2019, el 56% de los freelancers ven la gestión de su agenda como una ventaja de este modelo, pero el 25,9% de ellos señaló que el desorden en sus horarios era un punto negativo, haciendo que pierdan oportunidades de trabajo. Lo mejor es organizar y priorizar las tareas para aumentar la productividad. Se recomienda que, si eres de los que trabajan en casa, no te distraigas con labores del hogar y evita mirar tu celular.

3. NO OLVIDARSE DE LOS CONTACTOS

No solo debes recurrir a tus contactos cuando tengas alguna duda sobre su sector o requieras algo de ellos, sino hacerlo de manera frecuente para aprovechar ese tipo de relaciones. No dejes que el trabajo te consuma y te olvides del resto. En caso no puedas hacerlo de manera seguida, aprovecha alguna festividad importante para entrar en comunicación con ellos.

La mayor ventaja de contratar a un freelance es asegurar una comunicación efectiva, ya que el cliente tiene una comunicación directa con él (Foto: Freepik)

4. CAPACITACIÓN CONSTANTE

El hecho de que seas un profesional exitoso en tu campo, no quiere decir que lo sepas todo. Siempre debes tener en mente, expandir tu negocio; por ello es bueno recibir nuevo conocimiento. El reporte de Workana dio a conocer que el 73,4% de los independientes en Latinoamérica toma cursos de capacitación a través de plataformas digitales o espacios de e-learning y que solo el 2,9% lo hace de forma presencial.

5. UNA CORRECTA COMUNICACIÓN

La forma de tener una buena relación con tus clientes y equipo de trabajo, así como otros freelancer, es teniendo una buena y correcta comunicación. Cuando uno se expresa debe ser claro en lo que dice, sin dejar de ser sereno y amable al momento de expresarlo. El estudio menciona que para el 24,8% de personas que contratan freelancers, este es el segundo desafío más importante.

6. MARKETEARSE

No solo esperes que tus conocidos y recomendados den a conocer tu trabajo. Si bien es bueno, mejor sería que tú también empieces a hacerlo. Quizá algún reclutador esté buscando a alguien con un perfil como el tuyo, pero no sabe que existes; por ello, es momento que actúes. Para ello, debes conocer bien la industria e identificar las organizaciones para presentar tu propuesta de valor.

7. TOMAR DECISIONES SIN UNA ESTRATEGIA

Un error que cometen muchos freelancer es tomar decisiones respondiendo solo a necesidades inmediatas y no pensando en su futuro, sin plantearse una estrategia.