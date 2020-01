Un estudio realizado por IBM revela que un auto en marcha pasa entre un 25% y 30% del tiempo buscando un estacionamiento, y un 16% pasa al menos 30 minutos circulando en las calles hasta encontrar un lugar adecuado para estacionar. Esto equivale a 600 minutos perdidos al mes buscando un aparcamiento en la calle.

San Isidro es un claro ejemplo de un distrito con mucha afluencia vehicular en días laborables, y según el Instituto de Economía Urbana (INEUR) se puede clasificar la demanda de estacionamiento en dos tipos: los de estadía larga (cuatro horas a más) y las de estadía corta (menos de cuatro horas).

En este contexto, llega al mercado DOPI, desarrollado por la empresa peruana MDP Consulting, una plataforma web que permite conectar a usuarios que ofrezcan su estacionamiento disponible con personas que lo necesiten, por una renta mensual. A un precio accesible, DOPI es una solución para que los interesados guarden sus vehículos sin más pérdidas de tiempo, preocupaciones por robos, accidentes y multas.

Además, agregó que “en los distritos empresariales, las personas que cuentan con un automóvil no sólo tienen que lidiar con el tráfico, sino que también con el estrés de no encontrar un espacio seguro para estacionarse cuando van al trabajo, o simplemente porque donde viven no cuentan con una cochera, entonces se exponen a no solo ser víctima de robos sino también a que sus vehículos sean remolcados por las grúas municipales, lo que implica pagar una suma de dinero para retirarlas de los depósitos”.

Esta plataforma web, nace no solo con el deseo de rebatir el déficit de estacionamientos, sino también de generar oportunidades de ingresos para aquellos que cuentan con espacios disponibles en su casa o departamento. El portal permite analizar y optar por el mejor interesado en el alquiler de estos espacios.

Para ello, los usuarios deben publicar su estacionamiento en www.dopi.pe y esperar a recibir las solicitudes; asimismo, DOPI ayudará a analizar a los posibles interesados y concretar el negocio. Vale resaltar que publicar en la plataforma no tiene costo, solo se dará cuando la reserva se concrete.

