Club Felino Peruano trae por primera vez al Perú a Hanna Shaw, mejor conocida como Kitten Lady. Se trata de una rescatista estadounidense de gatos, educadora, coach, escritora y ganadora de muchos premios como el The 2019 Cat advocate of the year award premio otorgado por su ardua labor rescatando y salvando vidas de gatitos abandonados. Ha dedicado su vida a innovar diversas formas de proteger a los animales.

Shaw llega al Perú para dar un evento dedicado a los amantes de los gatos. Compartirá con sus seguidores en un meet & greet este viernes 20 de diciembre. Será una oportunidad de conocer a la Kitten Lady en persona, tomarte fotos y conocerla. Solo hay 80 boletos disponibles

También habrá un workshop el sábado 21 de diciembre que empezará con el conversatorio “Tiny but Mighty” (pequeño pero poderoso) de 10 a.m. a 11 a.m. Las historias de Kitten Lady inspirarán a defensores para salvar pequeñas vidas. Ella compartirá historias y videos que narran sus aventuras de rescate y exhibirá las historias de triunfo que ocurren cuando damos esperanza a los gatitos.

También habrá un taller de dos horas “Salvando vidas de gatitos”, y otro de “Community Cats 101”. Las entradas para ambos eventos están a la venta en Joinnus.





LEE TAMBIÉN

● Ultimátum para que operadoras cesen venta ambulatoria de chips

● “The Simpsons”: ¿por qué esta familia es color amarillo?

● Por qué debes evitar usar musgo en los nacimientos de Navidad

● Eliminatorias Qatar 2022: así quedó el fixture del certamen

● Serpiente con ‘espíritu navideño’ le dio un gran susto a mujer