Este es el horóscopo para esta semana, gracias a la reconocida Mhoni Vidente. Recuerda que más allá del zodiaco, tú eres quien labra tu propio destino. ¡Que tengas un excelente día lleno de energía!

Aries

Semana para encontrarte a ti mismo y poner en orden tus ideas para tu futuro. Estás atravesando por una etapa de cambios radicales, así que trata de buscar el orden de tu vida y lograr el éxito que te mereces. En estos días gozarás de entusiasmo y sorpresas económicas, eso te va a ayudar a tener más suerte en todo lo que te propongas. En el amor estarás un poco pensativo porque tu pareja se aleja de ti, recuerda que a veces es mejor estar solo en tu vida para reacomodar tus sentimientos. No trates de apantallar a nadie con tu dinero y soberbia, eso hace que se te acerquen mucho las envidias, siempre sé igual de sencillo y carismático que eso te hará tener más aliados. Tu golpe de suerte va a ser el día 19 de marzo con los números 03, 29 y 77. Usa mucho el color amarillo, que eso te va a dar fuerza espiritual.

Tauro

Semana intensa en que vas a tomar decisiones importantes para enderezar tu vida y trazar nuevos horizontes, así que no dudes en tomar las riendas de tu vida para así lograr lo que tanto deseas. Es el momento ideal de sacar de tu vida a personas y amores que son tóxicos para ti, aunque duela esmejor comenzar un nuevo núcleo de amistades. No dejes que los problemas te absorban, tienes que encontrar un equilibrio en tu vida personal para que puedas separarla del trabajo. En cuestiones del corazón, un nuevo amor aparece en estos días y será del signo de Virgo, Escorpión o Capricornio, que va a ser muy compatible contigo, así que no dudes y déjate querer. Te viene un golpe de suerte en el día 18 de marzo con los números 03, 29 y 65. Trata de usar más el color rojo para atraer la fortuna

Géminis

En esta semana tu energía va a atravesar por un momento muy especial de éxito y triunfos en todo lo que te propongas, así que no dudes de tu capacidad de hacer mejor tu trabajo y empezar ese negocio que tienes en mente. Días de muchos eventos sociales y estar conociendo personas muy importantes para tu ámbito laboral. Tu punto débil en estos días van a ser los pulmones y estómago, así que trata de cuidar tu salud. Ya es el momento de tener una pareja y enamorarte, los signos mas compatibles van a ser Leo, Libra y Acuario, sin duda llegara el amor para quedarse. Te viene un golpe de suerte con los números 02, 19 y 88. Trata de usar más el color blanco para tener más abundancia en tu vida.

Cáncer

Semana de trabajar en tu fuerza mental y espiritual para que no tengas ese tipo de depresiones que hacen que te detengas en tu meta de vida. Te recomiendo empezar ejercicios mentales y sacar todo lo que no te ayude estar en paz y alejar de tu vida a esas personas que solo buscan incomodarte y hacerte enojar. Van a ser unos días de oportunidades, cambios y expansión en todo tu ámbito laboral, así que trata de mantener tus pensamientos positivos. Vas a tener un golpe de suerte con los números 04, 38 y 41. Usa mucho el color azul. Tu punto débil va a ser la garganta y resfriado, así que trata de poner más atención a tu salud. Recuerda que tu signo siempre busca a la pareja ideal, trata de conocer y no tomar decisiones apresuradas.

Leo

Semana de mucha creatividad, poniendo en marcha tus ideas para lograr tus objetivos en tu vida. También estarás trabajando en los proyectos que has dejado pendientes, recuerda que lo importante en estos días será mantener la mente con pensamientos positivos. Decides hacer cambios en tu imagen y en tu casa, como pintarla o remodelarla. En el amor, te llega el momento de pensar en formalizar más tu relación, sentar cabeza y comenzar a formar tu patrimonio para compartir en el futuro con tu familia. Te viene un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 21 y 34. Trata de usar más el color naranja que eso te va a ayudar a acrecentar tu energía monetaria.

Virgo

Días para analizar lo que has hecho en tu pasado y empezar a reorganizar todo para que esta semana tengas muy claros tus objetivos y así alcanzar tus metas. Recuerda que tu signo es uno de los más aplicados en todo lo que realiza, pero a veces tu mismo te confías de más y no los llevas acabo, así que no dudes en hacer eso que tienes en mente y verás que logras todo lo que deseas en tu vida. Días de concentrarte en ese trabajo que deseas. En el amor seguirás enamorado de esa persona tan especial, aunque no debes dar todo en tu relación, siempre es mejor dar lo que recibas y verás que ese amor va a estar siempre contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 78 y 65. Usa más el color morado.

Libra

En estos días te va a llegar la oportunidad de demostrar todo tu potencial en el trabajo, así que da todo de ti, pero no caigas en la arrogancia. Son días de evolucionar en todos los sentidos y más en cuestión de pareja y amistades, empieza hacer una lista de las personas tóxicas y trata de sacarla de tu entorno. Recuerda que a veces no puedas avanzar porque las energías negativas que están a tu alrededor no te dejan. En el amor no tengas prisa, recuerda que siempre va a llegar esa persona indicada para hacerte feliz. Tus signos más compatibles son Géminis, Cáncer y Acuario, así que no dudes y enamórate. Te viene un golpe de suerte con los números 07, 34 y 88. Usa más el color verde.

Escorpio

Semana llena de cambios internos como externos, es decir, tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento. Debes de empezar a sacar todo lo que no utilices en tu vida diaria y darte ese impulso para lograr tus objetivos de crecimiento personal y laboral. A veces tu signo es muy exagerado en los problemas, así que trata de resolverlos de la mejor manera e inmediatamente para que puedas avanzar en tu vida. Te viene un golpe de suerte con los números 06, 32 y 69. Trata de usar más el color rojo fuerte. Procura evitar los celos y los pensamientos negativos en tu pareja, recuerda que si ya no sientes confianza es mejor platicarlo y alejarse un tiempo. Para los Escorpión que están solteros vendrá alguien del signo de Piscis, Cáncer o Leo.

Sagitario

No dejes que nada de nadie interrumpa tus proyectos de vida. Tu signo es de fuego y a veces cargas con situaciones y emociones que no son tuyas, aprende a dejar todo lo que no es para ti y verás que lograrás todo lo que te propones. Días de triunfos en cuestión de proyectos laborales y escolares, así que trata de poner toda la atención en tu entorno para lograr el éxito. Serán días de relaciones intensas y fugaces, así que no te limites tu mismo en conocer a personas afines a ti, tus signos más compatibles van a ser Aries, Leo y Libra. Te viene un golpe de suerte con los números 04, 38 y 50. Usa más el color amarillo.

Capricornio

Semana para organizar mejor tu tiempo para que todos esos proyectos y pendientes salgan adelante. Recuerda que tu signo es de tierra, eso te hace ser más realista y de temperamento muy fuerte, así que piensa en cambiar un poco de actitud para que las personas no se alejen de ti. Te viene un cambio laboral que te va a ofrecer un antiguo jefe, acéptalo y te irá muy bien. Cuídate de problemas de garganta y pulmones, trata de ir con tu médico para que no se te complique. Un amor del signo de Aries, Géminis o Virgo será muy compatible contigo para una relación estable, así que no lo dudes tanto y déjate querer. Te llega un golpe de suerte con los números 09, 34 y 88. Trata de usar más el color blanco.

Acuario

Tus pensamientos positivos van a estar con mayor fuerza para ayudarte a resolver esos problemas personales y laborales que te afectaban desde hace unos días.Tu signo es de aire, eso te hace ser muy volátil en tus sentimientos y siempre buscar la perfección en tu pareja sentimental, pero eso necesitas cambiar esa actitud y empezar a buscar a esa persona que siempre va a estar en tus mejores y peores momentos. Te llega una sorpresa económica con los números 14, 19 y 23. Usa más el color azul. Ten cuidado con tu salud, trata de ir con tu médico para tratar cualquier afectación que tengas. Te piden dinero prestado, trata de no hacerlo para que no te roben tu suerte.

Piscis

Los astros van a estar de tu lado, aprovecha esta corriente de energía para hacer todo lo que tengas pendiente, recuerda que necesitas marcar claramente lo que deseas para tu futuro y no estar en cuestión de indecisiones. Mide tus palabras en estos días porque te pueden causar algunos problemas con tus seres queridos. Te vienen unas sorpresas y regalos que no esperabas. Te viene un golpe de suerte con los números 09, 17 y 23. Usa más el color azul y verde. Ya no pienses tan negativo de tu pareja sentimental, deja a un lado los celos y trata de llevar una relación más saludable. Para los Piscis que están solteros les va a venir un amor del signo de Cáncer, Escorpión o Aries.





