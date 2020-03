Este es el horóscopo para el día de hoy miércoles 11 de marzo del 2020. Recuerda que más allá del zodiaco, tú eres quien labra tu propio destino. ¡Que tengas un excelente día lleno de energía!

Aries | 21 de marzo-20 de abril

Si estos días te quedaste con alguna energía reprimida, esta se puede manifestar en forma de irritación e intranquilidad. Se trata de fuerzas de las que todavía no eres consciente, pero están en ti.

Tauro | 21 de abril-21 de mayo

La consigna que tendrás en este día será la de trabajar en equipo. Intentarás buscar a la gente adecuada y unirte a los grupos con quienes puedas concretar tus proyectos.

Géminis | 22 de mayo-20 de junio

Revisa si estás adoptando tu lado más dictatorial. Te sientes crítico con quienes te rodean y esto te puede acarrear confl ictos tanto en los asuntos laborales como personales.

Cáncer | 21 de junio-22 de julio

Lo que viene sucediendo a tu alrededor te está haciendo asumir un rol más agresivo en el trabajo. Te sientes en la capacidad de realizar un cambio. Debes proponérselo a tu jefe.

Leo | 23 de julio-22 de agosto

Es muy importante que revises todo lo que fi rmas, pero no olvides que lo más importante es lo que te prometes a ti mismo para así lograr tu equilibrio interno.

Virgo | 23 de agosto-22 de setiembre

En este día, te favorece no gastar todos tus ahorros en compras innecesarias o en realizar préstamos. Dentro de ti hay una persona que sabe cuáles son sus metas. Trabaja para alcanzarlas.

Libra | 23 de setiembre-22 de octubre

Las dudas que invaden tu mente con respecto a tu pareja surgen porque todavía no has defi nido tus sentimientos. No tienes claro lo que sientes, por eso es mejor meditarlo.

Escorpio | 23 de octubre-21 de noviembre

Recibirás algunas gratas sorpresas, por las que seguramente tendrás que cambiar el rumbo de tus decisiones. Es mejor buscar otra forma de conseguir los recursos.

Sagitario | 22 de noviembre-21 de diciembre

Es preferible que te tomes el día para ti y empieces a revisar lo que estás haciendo, pues ahora se vienen obstáculos e inconvenientes para tus proyectos laborales.

Capricornio | 22 de diciembre-20 de enero

Tienes la predisposición de entrar en confl icto, discutir y argumentar con todos aquellos a quienes ves muy seguido. Actuarás como si ellos te molestaran y buscarás confrontarlos sin sentido.

Acuario | 21 de enero-18 de febrero

En estos momentos, serás más emprendedor en tus negocios y asuntos profesionales de lo que sueles ser, ya que este es el medio para adquirir las cosas materiales que te son tan necesarias.

Piscis | 19 de febrero-20 de marzo

Tu impulsividad y ganas de aventuras te hacen mostrarte de una manera más frontal. Esta actitud lleva a que las demás personas quedan impresionadas al verte.









