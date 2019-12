Este es el horóscopo para el día de hoy lunes 23 de diciembre del 2019. Recuerda que más allá del zodiaco, tú eres quien labra tu propio destino. ¡Que tengas un excelente día lleno de energía!

Aries | 21 de marzo-20 de abril

Buen día para el trabajo creativo, sentirte motivado, lleno de vitalidad y buena energía para comenzar tus proyectos y que estos no sean tan convencionales. Eso sí, no te dejes llevar tanto por los impulsos.

Tauro | 21 de abril-21 de mayo

Analizar tu escala de valores es bueno para ti. Revisa a qué cosas le estás dando más prioridad, porque pueden quitarte el tiempo que en realidad debes brindarte a ti mismo.

Géminis | 22 de mayo-20 de junio

Tomarte unos días para ti es muy favorable, fundamental para un buen reencuentro contigo mismo y revisar tus objetivos para el próximo año. En el silencio, podrás encontrar mucha armonía y respuestas.

Cáncer| 21 de junio-22 de julio

Día muy favorable para el contacto y comunicación con el sexo opuesto, ya que tienes un buen equilibrio emocional y psicológico para entablar relaciones y disfrutar de ellas.

Leo | 23 de julio-22 de agosto

Sorpresas en el amor: podrás encontrarlo o mejorar tu vida de pareja. Asiste a un evento, sal con amigos; pero no te quedes encerrado rechazando las posibilidades de conocer a alguien.

Virgo | 23 de agosto-22 de setiembre

Momento de calma, de sentirte relajado, sin mayores temores como tampoco preocupaciones en el trabajo. La satisfacción y armonía están en ti y en todo lo que te rodea. Lleva ese espíritu a casa.

Libra | 23 de setiembre-22 de octubre

Las experiencias emocionales pueden ser muy fuertes. Por eso, si conoces a alguien, sentirás una gran atracción emocional y física; pero ve despacio porque puede ser momentáneo.

Escorpio | 23 de octubre-21 de noviembre

Debes sobreponerte a tu tendencia a la hiperactividad; si no lo haces, solo cometerás errores. Intenta ser más práctico en tus labores profesionales. Paciencia para solucionar problemas domésticos.

Sagitario | 22 de noviembre-21 de diciembre

Tu prioridad en estas fechas debe ser organizar tu vida sentimental; no culpes a la falta de tiempo por decisiones que has debido tomar en su momento. Ojo que el mismo tren no pasa dos veces.

Capricornio | 22 de diciembre-20 de enero

Te será fácil ser objetivo y claro ante las situaciones que se te presenten. No te costará tomar las decisiones correctas, ya que tu emoción y razón van por el mismo camino.

Acuario | 21 de enero-18 de febrero

Cuida tus niveles de distracción. Puedes tener falta de claridad mental o tropezarte con trampas o engaños, todo esto generado por falsas expectativas que has tenido en la semana pasada.

Piscis | 19 de febrero-20 de marzo

Es un día excelente para que empieces una rutina de ejercicios físicos o para practicar más deportes. Podrás mantener esa actividad a través de los meses y con resultados rápidos.