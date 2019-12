Este es el horóscopo para el día de hoy jueves 19 de diciembre del 2019. Recuerda que más allá del zodiaco, tú eres quien labra tu propio destino. ¡Que tengas un excelente día lleno de energía!

Aries | 21 de marzo-20 de abril

Tu necesidad de intimidad, de estar tranquilo y en paz te hace no resistir y rechazar los encuentros superfi ciales o los que resulten aburridos y no satisfacen tus necesidades emocionales.

Tauro | 21 de abril-21 de mayo

El enojo puede ser la emoción que te invada; por eso, puedes actuar impulsivamente ante la sensación de que los demás se oponen a tus ideas. Pero esta impulsividad no te lleva a nada.

Géminis | 22 de mayo-20 de junio

Mostrar tus debilidades no signifi ca perder, solo indica aceptarte tal y cual eres. Reconocer esto te permite luego cambiarlo y así salir de estancamientos y resentimientos.

Cáncer| 21 de junio-22 de julio

Si estás viviendo en una relación que ya viene desgastada y solo te trae infelicidad emocional, este es el día que tendrás las fuerzas para dejar atrás esta situación y salir de complicaciones.

Leo | 23 de julio-22 de agosto

Tú eres de emociones profundas y de entregarte totalmente, pero hoy esto lo tienes más acentuado. Si te mantienes en control de tus emociones, finalizarás el día mejor.

Virgo | 23 de agosto-22 de setiembre

Buen momento para iniciar una buena y saludable dieta alimenticia. Últimamente te estás descuidando por tu estado de ánimo, pero una mejor alimentación te hará sentirte más fuerte.

Libra | 23 de setiembre-22 de octubre

Estás en un momento en que las fi nanzas profesionales como las familiares están bien controladas y estables. Podrás seguir con tu política y plan de ahorros, evitando compras innecesarias.

Escorpio | 23 de octubre-21 de noviembre

Tu creatividad no solamente debes aplicarla en el mundo de las artes, también en tu propia vida. Llénala de colores para tener días más gratos y de felicidad.

Sagitario | 22 de noviembre-21 de diciembre

Es un buen día para hacer compras para tu hogar; te sentirás feliz sorprendiendo a tu familia con un nuevo regalo para la casa. La alegría de ellos es importante para ti.

Capricornio | 22 de diciembre-20 de enero

Tu intranquilidad y cambios de humor pueden afectar tu relación de pareja si no es que no va bien. Debes aprender a controlar estos estados de ánimo que no te conducen a nada.

Acuario | 21 de enero-18 de febrero

Es otro día lleno de predisposición amorosa y afectuosa hacia las necesidades emocionales y sentimientos de los demás. También uno muy propicio para pedir favores.

Piscis | 19 de febrero-20 de marzo

Sentirás que es mejor contener tu temperamento fuerte, pero no es cuestión de reprimirte. Es preferible que comprendas por qué no debes ser agresivo cuando no consigues lo que quieres.









