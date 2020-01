En mi canal de YouTube estamos recordando todo —o casi todo— lo que he hecho en mi vida y en la televisión. He disfrutado ver cómo hablaba a los 20 y tantos años, y ver a los compañeros y grandes profesores que marcaron mi vida y mi carrera. Uno de esos videos trataba sobre las heridas emocionales y de su importancia. Tiene unos 25 años, pero parece hecho ayer.

Me he pasado la vida llamando a los hombres analfabetos emocionales. Es verdad que esta sociedad es responsable de la afirmación, por querer que los hombres no lloren, entre otras cosas terribles para los hijos de Adán, que han contribuido a mucho dolor y a divorcios. Pero nunca apliqué el término a la sociedad entera. Craso error. Hemos llegado al espacio, hemos pisado la Luna, pero casi el mundo entero está poblado hoy por analfabetos emocionales.

Cada día presenciamos a personas que causan heridas emocionales a los demás, y ni saben el daño que hicieron o se niegan a verlo. En el fondo, todos sabemos, salvo que seamos psicópatas, cuándo afectamos a un ser humano profundamente. Cada día sufrimos heridas físicas, que se ven, que sangran y hay que coser, darles puntos. Muchas veces se infectan, pero no llegan a pudrirse gracias a los antibióticos, que son de las pocas cosas que de verdad curan en la medicina.

Este es un mundo lleno de analfabetos emocionales, que aman esas películas donde los de primera fila podrían morirse (de tantos tiros), que aún ven los mal llamados noticieros (que más bien parecen películas de terror cuya finalidad no es informar, sino ayudar a las farmacéuticas a hacerse más millonarias vendiendo pastillas para dormir, que más bien dañan el sueño, porque no saben que lo realmente es dormir bien y profundo). El analfabetismo emocional es una pandemia mundial.

¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo es que ni reaccionamos contra el abuso infantil y de los viejitos, o al maltrato del planeta y de los animales?

Ustedes dirán que estoy negativa. Como dicen en mi país, "nada que ver". Solo les voy a recordar lo que el ser humano necesita para vivir y ser feliz:

1- Amor, pero casi incondicional. Solo el amor y la psicoterapia pueden sanar a un ser humano. Y amar es quererte como eres y ayudarte a crecer sin maltratarte.

2- Sentirte comprendido, ponerme en tus zapatos, estar ahí para ti sin condiciones. Para comprenderte, no tengo por qué estar de acuerdo contigo.

3- Dar en la medida en que recibes. Reciprocidad. Sin abusos, sin traiciones, sin usarte, realmente puedes contar conmigo. Ser leal.

¿Tienes eso? ¿El mundo nos da eso? ¿El sexo te da eso? ¿Tus amigos te dan eso? ¿Tu familia te da eso? ¿Tu pareja te da eso? Si tu respuesta es no, estás lleno de heridas emocionales que no se ven, pero matan. Necesitamos esto para ser felices.

