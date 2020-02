Hola a tod@s, ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que hayan comenzando este maravilloso mes lleno de energía y motivación, acá en Chile estamos disfrutando unos exquisitos días de verano.

Hoy quiero compartir con ustedes sobre un concepto que ha significado mucho en mi vida diaria, el famoso y conocido “Estrés”.

La palabra estrés, del inglés “stress” se empezó a utilizar en el siglo XIV a partir de la palabra de origen griego stringere que significa provocar tensión.

En la época en la que vivimos, dicha palabra forma parte de nuestro vocabulario de forma constante y generalmente el ser humano busca instancias y métodos para poder combatirlo, asociado completamente a un aspecto o proceso negativo que como personas debemos superar en muchas circunstancias de nuestra vida, ya sea en el plano laboral, familiar, sentimental o de amistad, entre muchos otros.

Ahora: ¿Qué sucedería si viéramos el estrés cómo una oportunidad y algo que nos puede ayudar a desarrollar nuestro máximo potencial?

El estrés se presenta como respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante cualquier situación que resulte amenazadora o desafiante, mediante la cual se prepara para enfrentarla, por lo tanto es algo que siempre te acompañará durante tu vida y día a día. Cuando una persona dice vivir sin estrés, es simplemente porque ocurre una adaptación a ese tipo de presión y se manejan las variables para que el estrés no genere dificultades en nuestro cuerpo físico o emocional.

Es decir, cuando enfrentas una situación de estrés, a la vez se presenta una oportunidad para poder desarrollar tus capacidades y potencial como persona. Es una oportunidad para buscar soluciones a los diversos desafíos que debes enfrentar y salir de una posible zona de confort que siempre se encuentra a la vuelta de la esquina...entrando en la rutina de hacer día a día lo mismo...

Si quieres llegar mas lejos de donde te encuentras, sentirás estrés! Si quieres desarrollar tu carrera profesional, sentirás estrés! Si quieres tomar una decisión importante en tu vida emocional, sentirás estrés! Pero hay algo muy distinto entre sentir el estrés y SUFRIR el estrés.

Aún recuerdo que hace uno años atrás yo era de las personas que llegaba a su límite de estrés, colapsaba y me desmayaba de un momento a otro...no sabía cómo controlarlo, cómo manejarlo y me agobiaba...sentía pena de saber que estaba estresada, sin darme cuenta que tenía frente a mi una de mis máximas oportunidades. Agradecida me encuentro hoy de decir que esas situaciones ya forman parte de un pasado.

Cuando sientas que el estrés está manifestándose, respira. Haz el ejercicio de observarte desde un plano objetivo y comprende que no será algo malo si lo enfrentas distinto, que no te significará un malestar físico si lo puedes manejar y comprender, eso quiere decir: pregúntate, ¿Por qué estoy tan estresad@? ¿Qué es lo que me causa este estrés? ¿Tiene solución?.

Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando solo debemos esperar que las cosas sucedan, incluso en algunas situaciones, no podemos hacer absolutamente nada, sin embargo igual desgastamos nuestra energía, “estresándonos” de más.

Tu estrés solo es una emoción incomprendida, conócete y entiéndelo.

Cambia el chip y velo como una oportunidad para ti, eso quiere decir, que la próxima vez que estés colapsad@, agradece por tener instancias que te permitan desarrollarte como ser humano y motívate a superar cada desafío que enfrentas.

Te dejamos un abrazo gigante y lleno de amor.

Hasta la próxima semana.

Maite Jiménez (@maitejimenezr) y Lissette Castro.

FLUYE Coaching & Wellness (@fluyechile)

www.fluyechile.com





