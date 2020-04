El aislamiento obligatorio dispuesto para evitar la propagación del Coronavirus, también nos ha invitado a adaptarnos a nuevas formas de trabajar. El teletrabajo es una de ellas, para que esta manera de laborar sea más llevadera y no afecte tu salud el portal ‘Enfemenino’ brinda los siguientes consejos.

1. Lo primero que debes tener en cuenta son las pausas. Si trabajas ocho horas, pausa cada hora para evitar la sobrecarga muscular. Así activarás la musculatura, mueve tu cuello lentamente en semicírculos, de hombro a hombro, estira tus brazos, tu espalda y mueve las piernas.

2. La postura también es muy importante, para esto mantén tus brazos en un ángulo de 90º con respecto a tu cuerpo, tu espalda debe estar completamente apoyada en el respaldo de tu silla, y la pantalla de tu computadora a la altura de tus ojos, para que no fuerces tu cuello. La distancia debe ser de unos 50 centímetros para que no afecte tu salud visual.

3. La ergonomía de tu silla también es básica, para trabajar no uses las sillas de comedor o cocina comunes, pues esto podría afectar tu espalda y cervicales.

4. Además, de la postura, la silla, y levantarte cada cierto tiempo para estirarte, no olvides tomar agua con frecuencia y comer bien. Ponte horarios fijos, todas las mañanas inicia a la misma hora, y no trabajes fuera del tiempo fijado. Al mediodía come algo saludable, para no estar picando cada media hora.

5. Usa diferente ropa para trabajar y para estar en casa, ayudarás a tu mente a diferenciar los momentos de trabajo, con los del ocio.