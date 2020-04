Ante el actual panorama mundial y tras las medidas que el Gobierno ha exhortado cumplir a todos los ciudadanos con el fin de frenar la propagación del COVID-19, muchos han tenido que por guardar sus autos en sus cocheras o en lugares autorizados de la vía pública. Frente a ello, es importante considerar que dejar de usar un vehículo por varias semanas podría generarle consecuencias negativas al mismo.

“Los autos necesitan estar en movimiento debido a que, al tener piezas mecánicas, fluidos y batería, requieren ser lubricados y cargados cada cierto tiempo para evitar que se dañen o descarguen. Es importante saber qué elementos de nuestro vehículo se pueden ver afectados si este se mantiene durante un largo periodo en el mismo sitio”, señala Víctor Añazco, jefe de Movilidad Segura y Sostenible del Touring, quien además agrega que en el Perú existen alrededor de 3 millones de vehículos entre pesados y livianos.

1. Combustible: Es importante considerar que mientras más lleno esté el depósito, será más leve el efecto de evaporación. En este sentido, se debe evitar dejar el tanque vacío, ya que el depósito correo el riesgo de deteriorarse.

2. Frenos: Es recomendable verificar que no haya fugas de líquido, es decir, derrames en la parte interna de los neumáticos, así como no exponer los frenos a la humedad o agua en exceso. Para evitar posibles daños, el especialista en Movilidad Segura del Touring recomienda revisar si existe aire en el sistema de frenado, especialmente en el caso de vehículos pesados, o humedad en las mangueras.

3. Motor: Este es un actor básico. Hay que verificar el correcto nivel de todos los fluidos como el aceite de motor, el líquido de frenos, embrague y refrigerante. Si el motor permanece inactivo, los fluidos se asientan y, por ende, dejan sin lubricación el resto de piezas móviles arriesgándonos al deterioro de estas.

4. Batería: Es, probablemente, el elemento que más sufre cuando el vehículo no se mueve, debido a que esta se va descargando paulatinamente cuando el motor no está funcionando. Por ello, se recomienda desconectarla parcialmente para reducir la descarga de energía (polo negativo). En el caso de vehículos de alta gama, no es recomendable la desconexión de la batería, se sugiere encenderla como mínimo cada 7 días para que esta pueda recargarse por sí misma.

5. Neumáticos: Estos podrían deformarse debido a la pérdida de aire de los mismos. Lo más recomendable es inflarlos ligeramente por encima de la presión recomendada, así evitaremos su desgaste. Además, el especialista sugiere mover el auto unos pocos centímetros con el objetivo de cambiarle los puntos de apoyo.

Finalmente, Añazco indicó que, aunque el auto esté inactivo, es necesario encenderlo por unos minutos periódicamente. “Lo ideal es hacerlo entre 20 a 30 minutos cada siete días con el fin de asegurar la circulación de fluidos, lubricación de piezas y recarga de batería”.

