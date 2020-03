Hola a todos, cómo están, espero que de lo mejor. Desde Chile les envío toda mi energía y amor para este nuevo mes… Espero que este mes sea el que te aproxime a tus anhelos, el que marcas en el calendario para recordar cuándo comenzó todo. ¡Vamos que se puede!

A razón de este nuevo comenzar en el calendario, he querido compartir con ustedes el día de hoy un tema que debiesemos manejar cada uno de nosotros, sin embargo, la misma rutina del día a día nos impide muchas veces observar lo que se aproxima en un futuro, o bien, lo sabemos, pero no nos imaginamos que tanto nos podría afectar.

¿Cómo prepararme para sobrepasar días intensos de estrés o presión? Y a esto me refiero a temas laborales como situaciones personales.

Entendemos que cuando una persona vive bajo situaciones de estrés, su estado emocional se ve en un 100% afectado, lo que conlleva a la vez a tomar diferentes decisiones que a la larga pueden afectar y crear una presión aun mayor en el día a día.

Cuando sientes presión o estrés tu sistema nervioso está trabajando a más no poder, se activa completamente para incluso enviar señales en modo de alerta y protección…también tu musculatura se ve afectada por la constante tensión que mantenemos (sobretodo a nivel de espalda) y nuestra mente no para de trabajar, lo que más queremos hacer es descansar pero llega la hora de dormir y ahí estamos, mirando el techo con nuestra mente más activa que nunca.

¿Por qué no podemos descansar si estamos rendidos ante el día?

Es muy sencillo, para llevar a cabo el proceso de recuperación que implica el sueño, necesitamos ENERGÍA y adivina qué…muchas veces colapsamos y llegamos a la noche con un 1% de nuestra batería, ¿Cómo esperamos que nuestro cuerpo realmente se recupere y nuestras organos continúen haciendo su trabajo si no tenemos energía?

¿De dónde sacamos energía si además de sentir presión laboral, no te estás alimentando bien por tu falta de ganas o tiempo? Realmente piensas que rendirás si duermes 5 horas y además te alimentas mal, no te hidratas y no cambias el patrón de tu respiración…

Pues exactamente así funciona, ¿Qué bencina le colocas a tu cuerpo para que dure todo el día al 100%?

Y es que ésto es algo fundamental…el tema no se trata de solucionar y evitar las situaciones de estrés o presión, porque de eso se compone la vida misma…siempre tendremos situaciones que quizás nos compliquen, pero ante eso, enfrentémoslo con nuestras mejores herramientas:

1-. Comienza tu día controlando tu respiración: Mientras te duchas, para que aproveches aún más tu tiempo, toma el control de tu respiración haciendola cada vez mas larga, lente y profunda, siempre por tu nariz. A través de tu respiración puedes controlar la forma en la que el tiempo afecta a tu cuerpo y a tu mente.

2-. Hidrátate: Entrégale a tu cuerpo la cantidad de agua necesaria para que nuestros organos que están al 100% puedan seguir cumpliendo su labor independiente de la situación de estrés que vivamos.

Asegúrate de tomar mínimo 2 litros de agua.

3-. Aliméntate, y ojo, que digo ALIMÉNTATE en vez de COME, y es que son dos cosas muy distintas.

Sabemos que cuando estamos estresados la ansiedad se eleva por montón y deseamos comer un sin fin de cosas que por lo general no son de lo más saludable.

Así que es super importante que para tener la energía necesaria, le entregues a tu cuerpo alimentos de calidad, que no te provoquen inflamación o malestares que signifiquen un trabajo extra para tus organos, créenme que ya no quieren más guerra con todo lo que estan haciendo para mantenerse firme ante alguna situacion intensa.

Así que ya lo sabes, no te digo que sea sencillo, pero me conformo con que sepas la información y seas consciente de que siempre puede existir algo que te ayude a mejorar y a superar eso que ves como un “problema”.

Te dejo un abrazo gigante.

Hasta la próxima semana.

Maite Jiménez (@maitejimenezr) y Lissette Castro.

FLUYE Coaching & Wellness (@fluyechile)

www.fluyechile.com





LEE TAMBIÉN

● Supermartes en EE.UU. enfrenta a Biden, Sanders y Bloomberg

● YouTube: El video de “René”, de Residente, es número uno

● ¿Cómo elegir una cartera según tu figura?

● Carlos Zambrano fue titular en la última práctica de Boca Jrs.

● Nuevas formas de saludo por coronavirus, sin besos ni abrazos