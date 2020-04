Por el estado de emergencia que vive nuestro país, nuestras mascotas tienen un tiempo limitado para salir a realizar sus necesidades. Lo que conlleva que los paseos sean de menor tiempo, restándole a su rutina diaria los ejercicios que ayudaban a nuestro engreído a mantenerse en forma. Esto sumado a los mimos o premios que pueden aumentar su porción de comida diaria, puede generar que nuestras mascotas empiecen a tener problemas de sobrepeso, incluso llegar a la obesidad.

Por ello Superpet.pe, cadena de tiendas especializada en productos para mascotas, te enseña cómo evitar que tu mascota desarrolle obesidad mientras la mantienes a salvo en tu hogar:

Nuevos horarios de alimentación:

Debemos establecer horarios ordenados y fijos para su mascota, evitar dejar comida extra en su comedero; ya que por naturaleza provocará a la mascota que coma en exceso y sin control.

Adiós golosinas:

Sabemos que muchas veces para engreirlos les damos “golosinas para mascotas”o premios como snacks, treats, huesitos, entre otros; lo que hace que solo aumenten de peso. Por lo que si bien se puede seguir premiando a nuestra mascota, tendrá que hacerse con alternativas saludables como palitos de zanahoria, huesos masticables, bocadillos de cereal integral o treats especiales para su metabolismo.

Patitas en acción:

Aunque parezca un juego básico, correr es una de las actividades que más disfrutan nuestras mascotas. Para hacerlo, no es necesario tener un gran espacio en casa ya que se pueden hacer rutinas de juego donde tu mascota y tú pueden hacer cardio, el típico juego donde tú corres y tu mascota te sigue, esta simple acción ayudará a que tu mascota pueda ejercitar sus músculos y desestresarse.

Atrapa la pelota:

Esta actividad ejercita el cuerpo y la mente de tu mascota, ya que al momento de lanzar la pelota, hace uso de la velocidad y prueba su resistencia .Por otro lado, tu engreído estará concentrado en buscar el objeto, lo que generará que estimule su cerebro mientras se ejercita físicamente.

Tirar de una cuerda

Para esta actividad no hay necesidad de tener una cuerda, puedes hacer uso de un peluche o polo que ya no uses. La principal ventaja de hacer este ejercicio es que tu mascota tonificará sus músculos lo que ayudará a que se mantenga en forma y sobre todo, reforzará el vínculo entre tu mascota y tú.

Cambios en la dieta:

Si el veterinario diagnosticó obesidad en tu mascota, es necesario cambiar su dieta con alimento exclusivo para perros con sobrepeso, este cambio debe ser supervisado por el especialista quien le dará la ración diaria recomendada en función a la edad, peso y raza de su mascota.

“Es importante recordar que la obesidad es una enfermedad nutricional frecuente en mascotas y la causa principal es la sobrealimentación. Esta patología es común en hembras, en algunas razas de perros, como labradores, beagles, collies y golden retrievers; en gatos se da con más facilidad en mestizos y maine coon; además, es común encontrarla en animales castrados/esterilizados. Es necesario acudir a un veterinario para que le haga un examen más detallado a su mascota y descubrir el origen de su sobrepeso”, destacó Kris Barreto, veterinaria especialista de Superpet.pe.

LEE TAMBIÉN

● Incendian antenas de telefonía al creer que propagan coronavirus

● J Balvin y Alejandro Sanz ayudarán a jornaleros por coronavirus

● Profesora camina 10 km para darles tarea a alumnos sin internet

● Barcelona: directivos y capitanes se reúnen para evaluar la situación

● Joven sigue entrenamiento de One Punch Man un mes y termina así