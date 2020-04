Por Mauricio Bock | Presidente del Institute of Neurocoaching | Máster en Neuropsicología | Facebook | Instagram

Sumergidos en la soledad entre las noticias, los mensajes de Whatsapp y las preocupaciones, la incertidumbre nos invade sin que lo sepamos y pronto se transforma en una sensación abrumadora que resuena en nuestra bioquímica como un grito silencioso. Es como un cóctel emocional al que no estábamos preparados y que rige nuestro comportamiento con efectos colaterales somatizados de nuestros miedos introvertidos. Entre pastillas para aliviar los síntomas y enganchados a las series para huir de la realidad, debemos saber que no somos libres de sentimientos y que el desorden que podemos vivir no es más que una decisión postpuesta. Salir adelante y avanzar es tener la valentía de entender que el cambio es el resultado de una acción y que la acción es el resultado de una decisión.

Aquí unas claves para nuestra claridad mental, que nos hará libres.

1. El valor social de las emociones. La lucha entre lo que crees que la sociedad espera de ti y lo que tú sientes realmente, resulta en una introversión emocional que frustra la capacidad de ser honesto con lo que vives. Asume que tienes el derecho a sentir y que no hay problema con ello.

2. Junta directiva con tus emociones. Date el tiempo para expresar lo que sientes escribiéndolas en un diario cada noche. Pon especial énfasis en explorar las emociones básicas (Ira, Miedo, Tristeza, Sorpresa, Alegría, Asco) y qué las gatilló. En el tiempo podrás tener un histórico de lo que origina tus emociones para cambiar ciertos hábitos. Construir tu inteligencia emocional parte de darle nombre a tus emociones.

3. No juzgues tus emociones. Ninguna emoción es positiva o negativa, están allí para ayudarte a clarificar lo que estás viviendo. No las rechaces, ni tampoco te apegues a ellas, sino agradécelas por lo que te quieren enseñar.

4. Toma decisiones. Aplazar la toma de decisiones incrementa el agobio y aumenta los desordenes de nuestros miedos. Traza escenarios de posibilidades con respeto a tus preocupaciones para evaluar el mejor camino a tomar. Empieza por escribir lo que te preocupa y elabora las preguntas que te debes hacer sobre estas preocupaciones. Mientras tus preocupaciones no estén escritas, se quedarán poseyendo tu subconsciente a través de emociones no deseadas.

5. Hazte las preguntas correctas: La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos.

a. ¿Qué estoy haciendo que no me está dando resultados y debo de dejar de hacer?

b. ¿Qué estoy haciendo de manera correcta y que me está dando resultados y debo seguir haciendo?

c. ¿Qué debería empezar a hacer que no estaba haciendo para sentirme mejor?

6. El cerebro es feliz cuando siente que progresa. Tu paz mental reside en las acciones. Aclara tus sensaciones a través de acciones trazando una agenda y tenla físicamente a la vista. Cada vez que cumplas con una tarea, táchala con un plumón. Esa sensación de cumplir es para nuestro cerebro una neurorecompensa y elevará tu autoestima al progresar.

7. Empieza por tareas pequeñas. Desde ordenar o establecer un horario para despertar, será liberador. Progresivamente, auméntate más retos. Prevé un premio para cada logro. Transformar en juego nuestras actividades alegra nuestra vida.

8. Sé consciente de las emociones de los demás. Sorprende a este ser querido llamándolo en vez de textearle. Dile cuánto lo aprecias y lo importante que es para ti. Será tan importante para él como para ti. ¿A quién vas a llamar hoy?

9. Lidera desde el optimismo. En tus grupos de Whatsapp y redes sociales propón el hashtag #BuenasNoticias, por ejemplo, para establecer la regla de no compartir noticias pesimistas y así evitar caer en la oscura sombra del miedo. Empieza por preguntar al grupo, por ejemplo: ¿Qué le agradeces a esta crisis?

10. El cambio se inicia por ti. Nada más importante que cuidar tu salud mental para ayudar a los demás. Crear la resiliencia es darte la posibilidad a través de la claridad emocional de construir una mente fuerte que aprende a encontrar soluciones antes que quejas, liderar en vez de victimizarse y enfocarse en visualizar un futuro prometedor para liderar en oportunidades.





