La época de fiestas aún no ha llegado a su fin, aún queda pendiente una de las celebraciones más importantes: la llegada del Año Nuevo.

En estas fechas, muchas personas suelen acudir a fiestas, cenas o reuniones sociales que requieren un look moderno y sofisticado. Mary Kay lo sabe y por eso en la siguiente nota cuenta cuáles son los looks que resaltarán en estas festividades, según la ocasión.

· Para una fiesta: El glitter, los tonos metalizados y los brillos son un clásico en estas fechas, así como los colores cobres y dorados, no dudes en incluirlos en tu maquillaje. Dependiendo de las prendas que uses, opta por colores cálidos o fríos en los párpados, acompáñalo de un bronceador, un rubor sutil color rosa o durazno y un labial que no compita con el resto del maquillaje. Así, si llevas los ojos en colores nude, puedes utilizar un labial rojo o uva para darle el toque glam a tu look; mientras que si optas por algo mucho más llamativo en los ojos, un gloss o labial mate nude será la mejor alternativa.

· Para una reunión con amigos: Si el evento es mucho más casual, reduce la cantidad de productos para el acabado de piel, bastará con un poco de corrector sobre ojeras e imperfecciones, sellado con un poco de polvos translucidos. En los ojos puedes llevar colores nude y acompañarlos de un delineador en tono azul o turquesa, una tendencia súper trendy para este verano. Te servirá tener a la mano alguna paleta intercambiable que te permita lograr tu look en pocos minutos y agregar algunos toques de color extra si los planes cambian de último momento.

· Una cena familiar: Este suele ser un evento mucho más conservador y relajado, por lo cual un maquillaje en tonos uva y palo rosa puede ser la mejor alternativa. Utiliza algún tono suave en el párpado móvil y agrega volumen utilizando un tono borgoña en la cuenca, luego aplica máscara de pestañas, un rubor más pronunciado y un labial nude para un look sencillo pero encantador.





