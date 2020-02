Presidente del Institute of Neurocoaching | Máster en Neuropsicología | Facebook | Instagram

Si todos anhelamos ser líderes, no necesariamente es por la razón correcta. Muchos confunden el rol con poder o buscan el reconocimiento de los demás. Sin embargo, liderar es antes que nada servir. Aquí va una lista de 10 conductas que te ayudarán a entender qué no es ser un líder:

1 No cumples los resultados: Un líder cumple y supera las metas propuestas. Sin resultados, no eres un líder.

2 Obtienes los resultados por el camino equivocado: Si la única manera de suplir el déficit del punto 1 es hacer abuso de autoridad, increpar o presionar al equipo, entonces no eres un líder. El fin no justifica los medios; la manipulación, abuso de poder y amenazas no te hacen líder.

3 No te importan los demás: La indiferencia hacia las emociones de los demás no es característica de un líder. La verdadera prueba de tu liderazgo se vive a diario en la libre elección de tus seguidores en avalarte. Si eres indiferente, tarde o temprano te dejarán para buscar a una persona inspiradora y de respeto.

4 Persigues una posición y no un propósito: Si el valor de tu propio interés está por encima de servir, simplemente no entiendes el concepto de liderazgo. Liderar es querer hacer el bien para uno y para los demás.

5 Te preocupa más hacer promesas que cumplirlas: La congruencia y el respeto hacia los demás es parte fundamental del rompecabezas para el líder. El comportamiento tiene que ir en adecuación con los resultados. Si no lo vas a hacer, no hagas falsas promesas.

6 Etiquetas a la gente: Liderar es empoderar. Cuando etiquetas a las personas estás haciendo juicios de valor sobre sus capacidades. Formarlas, capacitarlas y desarrollarlas forma parte del rol de un líder.

7 Sigues las reglas en vez de romperlas. El rol del líder es cuestionar la congruencia en las tomas de decisiones, velando siempre por la filosofía y la misión de la empresa.

8 Ahuyentas a los talentos en vez de retenerlos: El verdadero liderazgo sirve como un imán de talento. Si no puedes adquirir el talento o no lo puedes retener, tienes un problema de liderazgo.

9 Te tomas el crédito en vez de darlo: Los líderes sólo utilizan "YO" al aceptar la responsabilidad por las fallas. Del mismo modo, son rápidos para usar "nosotros" cuando se refieren a los éxitos.

10 Te preocupa más el proceso que la gente: Un verdadero líder es flexible al entender las aristas de los casos y sabrá tomar decisiones de excepción cuando lo ameritan.

El liderazgo no se trata nunca de un tema de posición jerárquica, sino de tu congruencia entre el SER; PENSAR Y HACER.





