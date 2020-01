Los primeros meses del año son los más divertidos para los niños pues están en vacaciones escolares y es la oportunidad perfecta para disfrutar de la playa, paseos en el parque, talleres deportivos, entre otros; sin embargo, la aventura puede convertirse en malestar si es que no se toman en cuenta ciertos cuidados, sobre todo para su piel.

La inclemencia del sol y la radiación ultravioleta en verano pueden causar en los pequeños graves lesiones como enrojecimiento por quemaduras, golpes de calor o deshidratación, por eso, es importante prestar atención a los consejos de los especialistas.

1. Usar bloqueador solar: sobre todo en las clases de natación, y por el constante contacto con el agua, es difícil mantenerse protegido por mucho tiempo. Por ello, es preferible usar un bloqueador solar con factor de protección no menor a 30 SPF cada vez que salga del agua o máximo cada 2 horas. Desde la Liga Contra el Cáncer, a través de la campaña “Difundiendo Prevención”, resaltan que debe usarse en el rostro, orejas, brazos, piernas, pies y otras zonas frecuentemente expuestas.

2. Hidratación constante y buena alimentación: es muy importante que los niños consuman abundante agua (mínimo un litro) y evitar el sobreesfuerzo para evadir las afecciones relacionadas con el calor. De preferencia que sea agua pura, de fruta y no azucarada.

Catalina Mata, nutricionista dietista, explica que en verano también es importante darles ciertos snacks de acuerdo a su edad como frutas picadas o enteras, galletas caseras a base de avena, sandwichs. En el caso de este último asegurarse que los ingredientes no se malogren con el calor e igual prestar atención a la fermentación de las frutas.

3. Evita la sobreexposición solar: es preferible que las vacaciones útiles no se realicen expuestas al sol dentro de las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo. De no ser así, asegúrate que el lugar donde lo realice esté protegido contra los rayos UV, además de aplicarle un buen bloqueador solar.

Un punto a tener en cuenta es que pueden usar prendas como camisetas o polos de manga larga y otros accesorios que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta. La Dra. Catherine Córdova, dermatóloga de la clínica Dermática, menciona que los gorros para bebé son el complemento perfecto para la playa y piscina, ya que protegerán a los pequeños del impacto del sol en su rostro, cabeza y orejas. Es preferible usar los de ala ancha o los tipo “Chavito” que cubren también orejas y cuello.

4. Adecuada limpieza: el calor también hace que los niños se incomoden por el sudor o se ensucien más rápido. César Villaizan, especialista de Babysec, recalca la importancia del aseo de los niños y recomienda las toallitas húmedas que ayudarán a complementar el cuidado e higiene de tu bebé, en cualquier lugar donde se encuentren. De preferencia que estas sean hipoalergénicas.

De igual manera, si los llevarás a la playa o piscina, hay que contar con un traje de baño desechable, diseñado para resistir al agua y brindar mayor comodidad en vacaciones, para así olvidar las preocupaciones. Hay que asegurarnos que este pañal no se hinche al contacto con el agua y sobre todo que sea fácil de poner.