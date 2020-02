Debido a los altos índices de radiación ultravioleta que se registran en nuestro país, la Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de Unique, RIMAC Seguros y GMO realizan la campaña “Difundiendo Prevención” a través de despistajes gratuitos contra el cáncer de piel a todos los bañistas en la playa La Punta (Callao), este sábado 08 y domingo 09 de febrero desde las 9am hasta la 1pm.

“Desde hace unos años, el Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta. Por ello, invocamos a todos los bañistas a protegerse de los rayos UV usando bloqueador solar con un nivel mínimo de 30 SPF, lentes de sol con protección con filtro de 400 UV y realizarse un chequeo preventivo una vez al año.” señaló el Dr. Christian Loayza, Cirujano Oncólogo de Cabeza y Cuello de la Liga Contra el Cáncer.

De esta manera, a través de sus unidades móviles, la Liga Contra el Cáncer realizará despistajes gratuitos a los bañistas que asistan a la playa, con el apoyo de los voluntarios que entregarán sachet de bloqueadores solares a los bañistas, se realizarán charlas educativas sobre alimentación y cuidado de la piel durante el verano y harán entrega de material informativo para prevenir el cáncer de piel.

Asimismo, las personas que no asistan a playa La Punta, podrán realizarse en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, ubicados en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo despistajes de cáncer de piel, además de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 35.00, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje gratuito en las zonas más expuestas a la radiación UV. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Para mayor información pueden visitar la página web: www.ligacancer.org.pe

