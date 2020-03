Según el Reporte de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, existe una gran preocupación frente a los sistemas de salud pública, los cuales se están viendo afectados por las latentes amenazas políticas, económicas y sociales a nivel global. Al respecto, Gerardo Herrera, Director General de Servicios de Consultoría para Latinoamérica y el Caribe de Marsh, afirma que “debido a este contexto, en los próximos años va a haber un incremento de pandemias no comunicables o confidenciales como lo fue el coronavirus en sus etapas iniciales”.

Debido a los pocos casos encontrados recientemente en nuestro país, no hay información nacional del costo de esta patología, ni hay datos exactos del tratamiento por persona. Sin embargo, algunos estudios realizados en países similares refieren que en los casos leves (estancia hospitalaria de menos de 5 días), la mediana de costos es de US$ 1.867,30 (S/ 6.348,82 soles), y la mayoría de estos son dados de alta antes de las 24 horas. Los casos severos van de los 5 a los 31 días de estancia hospitalaria, requiriendo atención en habitaciones de cuidado intensivos, con un costo promedio de US$ 666 por día. En líneas generales, se determina un costo promedio es de US$ 12.947,03 (S/ 44.019,90 soles), debido a que los casos más severos pueden llegar a costar hasta US$ 75.000 (S/ 255.000 soles).

Si bien no hay ninguna póliza que tenga cobertura para el coronavirus en específico, otras enfermedades respiratorias similares están cubiertas por cualquier tipo de seguro debido a que se trata de patologías infecciosas virales. Sin embargo, en el caso de las pandemias, potencial rango de la actual cepa del coronavirus, el Ministerio de Salud y EsSalud se hacen responsables de las atenciones mediante decretos de urgencia y protocolos de manejo de la OMS, brindando el soporte integral.

Según Vanessa Choroco, sub gerente de Salud Ocupacional de Marsh Rehder, hay varios hospitales en Lima que sí están preparados para recibir potenciales pacientes en salas de aislamiento. Los médicos en medicina interna, de terapia intensiva cuentan con la información actualizada para abordarlo. “Se puede decir que el país si está preparado para afrontar este tipo de enfermedades y el Ministerio de Salud está en las condiciones para plantear estrategias de manejo alineado a la OMS”, finaliza la ejecutiva.





LEE TAMBIÉN

· Presidente chino Xi Jinping visita Wuhan, donde inició el coronavirus

· Jhon Kelvin desde Italia: “Hemos cancelado nuestros shows”

· El esponjoso y sencillo soufflé de chocolate

· Liga Santander estudia la posibilidad de jugar los partidos a puertas cerradas

· Orlando Bloom presume embarazo de Katy Perry con tierna foto