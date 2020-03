Miles de personas se contagian con el Virus del Papiloma Humano cada día; sin embargo, la mayoría no sabe que está infectada debido a que no presentan síntomas de malestar o problemas de salud. Especialistas de la salud recomiendan a la población realizarse chequeos preventivos para descartar que no sean portadores del virus o detectar células anormales.

“Sin un chequeo preventivo es poco probable que las mujeres sepan que son portadoras del virus o si tienen alguna lesión precancerosa. La prevención es sumamente importante dado que les permite a los especialistas de la salud actuar a tiempo y así salvarles la vida a miles de mujeres”, señaló el Dr. Gino Venegas, Ginecólogo Oncólogo

Existen tres alternativas de prevención disponibles en los centros de salud, pero con un propósito distinto. “La más conocida es la prueba de Papanicolau (PAP) que sirve para detectar células anormales y/o lesiones precancerosas. La Inspección Visual con Ácido Acético también busca la presencia de tejido anormal. Sin embargo, las mujeres deberían realizarse el Test Molecular para detectar a tiempo la presencia del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo y prevenir a tiempo el posible desarrollo de lesiones precancerosas que provoquen cáncer de cuello uterino”, comentó Venegas.

Diferencias entre el PAP y el Test Molecular

El PAP se basa en detectar células anormales en el cuello uterino que puedan ser indicativos de signos tempranos del Cáncer de Cuello Uterino. El profesional de la salud recolecta una muestra de la piel del cuello del útero, usando una espátula o cepillo y luego es examinada visualmente por un patólogo usando un microscopio. Se recomienda realizar esta prueba de despistaje una vez al año.

“Los resultados son emitidos luego de una interpretación por parte del especialista de la salud; es decir, podría ser susceptible al sesgo del operador. Debido a esto, ocurre que hasta un 32% de PAPs negativos (1) se presentan en mujeres con pre-cáncer o cáncer, lo que demuestra que no es tan confiable”, explicó.

El PAP está cubierto por el SIS y está disponible en todos los centros de atención primaria del Perú a un precio accesible. A pesar de estas facilidades, solo el 62% de las mujeres de 30 a 59 años se realizaron el PAP en el 2018 según datos del INEI.

A diferencia del PAP, el tamizaje primario con el Test Molecular es clave para identificar la presencia del virus de papiloma humano de alto riesgo y monitorear oportunamente el riesgo de las pacientes de sufrir Cáncer de Cuello Uterino.

Este tamizaje molecular no implica mayores molestias para la paciente, la experiencia y procedimiento es igual que la realización de un PAP; la diferencia está en que, las muestras son examinadas por un procedimiento totalmente automatizado y los resultados no se obtienen por una interpretación subjetiva.

Si los resultados son negativos, el profesional de la salud podría recomendar repetir el Test después de 5 años. En caso se presente una infección de VPH de alto riesgo, se sugiere realizar una colposcopía. Si el médico observa lesiones, generalmente se realizarán procedimientos que pueden ir desde ambulatorios hasta cirugías para remover la piel afectada.

Un estudio denominado ATHENA (2011) demostró la baja precisión y confiabilidad del PAP versus el Test Molecular. El estudio evidencia además que el Test Molecular tiene una mayor sensibilidad y es 99% confiable para detectar las lesiones precancerosas.

“El Test Molecular de VPH es altamente confiable y es un elemento fundamental para lograr una reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Puede salvarles la vida a miles de mujeres peruanas que hoy pueden controlar su futuro”, concluyó el Dr. Venegas.

Implementación a nivel nacional

A finales del 2017, el MINSA incluyó en las guías nacionales el Test Molecular de VPH como mecanismo/herramienta de detección de cáncer de cuello uterino.

Está cubierto para la población SIS en el Hospital Nacional Dos de Mayo y en los establecimientos privados de salud.

Datos:

Cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) con el propósito de informar a la población sobre las causas y consecuencias de la infección de transmisión sexual más común que existe.

Pueden consultar al Dr Venegas en su Facebook: Ginecólogo Oncólogo Gino Venegas





