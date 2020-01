Con la llegada del verano muchas personas buscan lucir una sonrisa más blanca y luminosa, por eso el blanqueamiento dental es uno de los tratamientos más requeridos en esta época del año. Sin embargo, es mucho más que un tema estético; se trata de un procedimiento odontológico que debe ser controlado por un dentista, para evitar complicaciones con la salud bucal.

Guillermo Ríos, director de Estética Dental Ríos nos da unas claves para tener en cuenta si está pensando en recuperar la blancura de su sonrisa.

Antes de comenzar

ü Se realizará un diagnóstico previo al paciente, para saber si sus dientes y encías están en buen estado y recomendar el tipo de blanqueamiento más apropiado para su caso. Si hay caries, dependiendo del tamaño y ubicación, el dentista recomendará curarlas o esperar hasta después del procedimiento.

ü No se debe iniciar el tratamiento sin hacer antes una limpieza con ultrasonido y pulido, pues el producto no va penetrar en dientes con sarro y placa bacteriana. Asimismo, las encías no pueden estar edematosas, pues la sangre puede manchar los dientes a blanquear. Si se observa que las encías están inflamadas, se prescribirá medicación y esperará a que estén saludables.

ü Mucha gente piensa que el blanqueamiento daña el esmalte, pero cuando lo hace un profesional y emplea insumos de calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante, no debe ser motivo de preocupación.

ü No todos los dientes blanquean igual. Esto depende de la calcificación de cada paciente y del tono final que desea alcanzar.

Manos a la obra

ü Es importante que el procedimiento se realice bajo la supervisión de un odontólogo, pues el producto blanqueador es un ácido (peróxido de hidrógeno). El manejo de este producto tiene que hacerlo una persona preparada, pues el contacto con las encías, ojos labios, etc. es perjudicial para la salud.

ü Tenga en cuenta que el blanqueamiento dental solo afecta al tejido dentario (esmalte dental). No aclara resinas, coronas ni carillas; por eso el especialista probablemente le recomendará que el tono final del tratamiento sea acorde con éstas, para que no se vean de un tono radicalmente distinto al de sus dientes.

ü El blanqueamiento puede ser de dos tipos: el casero hecho por el paciente con productos especiales y siguiendo las indicaciones del médico; y el realizado en consultorio con láser o luz pulsada. Ambos son muy efectivos. Para que sus efectos se mantengan en el tiempo mucho dependerá de los hábitos del paciente: si fuma o toma vino, café o bebidas colorantes con frecuencia, entre otros.

ü El tratamiento con láser es rápido y no es doloroso (puede realizarse en una sola sesión, pero esto depende del del color natural de los dientes del paciente o de la clasificación).

ü Sin embargo, es frecuente que las personas presenten sensibilidad en la zona tratada. Por eso, no deben tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes durante un par de días. En ocasiones, es necesario recomendar el uso de una pasta dental medicada durante una semana.

Para mantener la blancura por más tiempo

ü Después del blanqueamiento es recomendable aplicar una capa de flúor para que los dientes se remineralicen.

ü Así mismo, debe evitar ingerir alimentos que manchen la dentadura durante quince días: té, café, gaseosas oscuras, amarillas, chicha morada ni alimentos con muchos colorantes.

ü Una buena técnica del cepillado es fundamental para tener los dientes saludables y mantenerlos blancos por más tiempo. Asimismo, usar hilo dental y lavarse 3 veces al día, hacerse una profilaxis con ultrasonido cada 6meses; y si el paciente come muchas azúcares y carbohidratos, cada 4 meses.





