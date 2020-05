Luego de dar positivo por tercera vez al coronavirus COVID-19, la actriz Danna García está preparando a su familia sobre cómo cuidar a su hijo, en caso de que algo le llegara a pasar.

En una entrevista con Univisión, la protagonista de ‘Un gancho al corazón’, dijo “Cuando a mí me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargara de mi hijo, cómo se encargaran, cuál era mi voluntad”.

Danna se mantiene optimista, no toca el tema en sus redes sociales. En la entrevista aseguró que la batalla contra la enfermedad le ha dejado varias heridas emocionales, la mantiene alejada de su familia y de su hijo, eso la ha llevado al borde de la depresión.

Incluso habló cómo está lidiando su hijo con todo “Mi hijo ha pasado por todas las etapas. Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar… Después empezó en la etapa de ‘Mamá no’, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo”.

Hace algunos días, Danna García dio a conocer que sus vecinos no han sido los mejores con ella. Le tienen prohibido tomar el ascensor para evitar que contagie a otra persona, por lo que está pensando mudarse. Actualmente, la actriz colombiana vive en México.

Fuente Pubimetro Puerto Rico

