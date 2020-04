A más de un mes de confinamiento es normal que por momentos nos sintamos estresados, aturdidos, desanimados y hasta con la incertidumbre por no saber cuándo acabará la pandemia del coronavirus, que no solo nos ha sorprendido a los peruanos, si no que ha puesto en alerta al mundo entero.

Sin embargo, existen maneras de hacer más llevadera esta cuarentena y sentirnos con ánimo y energía, además de la actividad física -básica especialmente por estos días- una buena alimentación es importante. Para ello, Jenny García, de SANNA Nutrición a Domicilio, comparte las siguientes recomendaciones.

1. Procura comer alimentos que tengan triptófano, ya que esta sustancia nos ayuda a combatir el estrés. La encuentras en los garbanzos, almendras, nueces, huevos, y carnes rojas y blancas.

2. Al iniciar el día es bueno que lo hagas consumiendo fruta, los cítricos son una excelente opción: papaya picada, naranjas, kiwi o mandarinas.

3. Incluye en la medida de tus posibilidades en tu alimentación pescado ya que fortalecerá tu memoria y concentración, además es un alimento rico en proteínas vitaminas

4. Si por las tardes te provoca un dulce o postre. No hay nada mejor que complacerte con una fruta dulce como un mango, chirimoya, plátano o lúcuma. El azúcar que llevan es natural.

5. Trata de que las preparaciones de tus comidas sean en sudados, guisos, al vapor o al horno. En la medida de lo posible evita las frituras porque estas, en vez de animarte, tienden a deprimirte.

6. A raíz de la cuarentena mucha gente está haciendo su pan en casa lo cual es una excelente iniciativa Mejor será si tu pan lo preparas solo con harina, agua y salvado de trigo, así lo vuelves integral. Puedes adicionarle semillas como la chía.

7. Los panqueques de avena también son una forma divertida de comer saludable con una fruta.

8. Las infusiones ayudan a bajar ‘las revoluciones’, toma toronjil, manzanilla, menta, boldo, hierbaluisa o valeriana.

9. En tu plato siempre incluye vegetales de color intenso como las espinacas, zanahorias, tomates, brócoli están llenos de vitaminas.

10. Si te provoca un chocolate puedes comerlo, pero si es al 70%, ya que este es considerado por excelencia el alimento que da felicidad, tiene triptófano.