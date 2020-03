La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, afirmó hoy que mientras existe el riesgo de un posible contagio del coronavirus deben evitarse los saludos con besos o dándose la mano, así como compartir un mismo vaso de cerveza en una reunión.

“Cuando hay este tipo de infecciones, se recomienda evitar los saludos a los que estamos acostumbrados: con besos y de igual manera estrechar la mano”, señaló la ministra en conferencia de prensa.

Recordó que el contagio ocurre de persona a persona y por eso las medidas de seguridad de este tipo son fundamentales para reducir al mínimo un posible contagio con el covid-19.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y recordar las medidas de higiene que son el lavado de manos, como mínimo durante 20 segundos, con abundante agua y jabón; cubrirse con el antebrazo o un pañuelo al toser y evitar tocarse el rostro con las manos sucias, porque a través de la mucosa de la nariz y de los ojos ingresa el virus”, indicó.

Usar vasos personales

En la conferencia de prensa también estuvo presente el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, quien dijo que a todos los cuidados mencionados debemos añadir evitar compartir el mismo vaso de cerveza o de cualquier otra bebida.

“A las precauciones de no besarse al saludar y no estrechar la mano, agregaría no pasarse el vaso de cerveza, porque a través de la saliva es la manera en que se transmiten las infecciones respiratorias”, puntualizó.

Refirió que a los nueve días de haberse declarado la emergencia, el gobierno de China ya había pasado todo el genoma del virus para empezar las pruebas de detección y antivirales, por lo que se ha indicado que una probable vacuna contra el coronavirus estaría lista dentro de 12 a 18 meses.

Mientras eso ocurre, anotó, solo queda reforzar las medidas de limpieza, enfatizando en el lavado de manos como la medida más eficaz para prevenir un posible contagio.

Señaló que la OPS ofrece asesoría técnica a toda América para desarrollar las capacidades de detección, atención y tratamiento ante el coronavirus y que Perú está respondiendo rápidamente, dando señales fuertes de lo que debe hacerse frente a esta infección.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso del coronavirus (covid-19) en nuestro país. “Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus (covid-19) en nuestro país, en un paciente varón de 25 años con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa”.

Precisó que se dispusieron, a través del Ministerio de Salud, todas las medidas correspondientes desde el punto de vista médico para que dicho paciente, que se encuentra estable, “cuente con una atención integral”.

