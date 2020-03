Ante el anuncio del gobierno de la llegada del coronavirus (COVID-19) a nuestro país, es importante difundir una cultura de prevención para frenar la epidemia. Aquí te damos algunos consejos.

1. Lávate las manos. La prevención es la mejor forma de evitar la propagación del coronavirus. “Empezamos con medidas sociosanitarias como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, por un tiempo no menor a 20 segundos. En caso no puedas hacerlo, puedes emplear el alcohol en gel”, explica el doctor Manuel Benavente, emergenciólogo del Hospital Alberto Sabogal de Essalud. Asimismo, recalca que no es adecuado el uso de jabones antibacteriales, pues el COVID-19 es un virus y no una bacteria. El mal uso de estos productos podría incluso generar resistencia a los antibióticos. El jabón común es preferible en este caso.

2. Cúbrete al estornudar o toser. La infección se propaga principalmente por vía respiratoria. “Eso quiere decir que cuando alguien conversa o está cerca de otra persona, pueden salir microgotas que ingresan al organismo a través de la vía respiratoria. Puede darse también a través de un estornudo o una tos”. Por ello, el especialista recomienda que al estornudar o toser, nos cubramos la nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable. También evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

3. Las mascarillas no son necesarias. Benavente aconseja no adquirir mascarillas protectoras a fin de evitar un derroche innecesario. “Esto solo es recomendable cuando un paciente presenta síntomas respiratorios, como refrío, tos o estornudos. En este caso, el paciente usa la mascarilla para proteger a otras personas y evitar que se contagien con la carga viral. Ahora no es necesario porque todavía muy pocas personas son portadoras del virus”, agrega.

4. No caigamos en pánico. Síntomas como fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, respiración rápida o sensación de falta de aire pueden ser una señal del coronavirus, pero no debemos ser alarmistas. Según el doctor Benavente, los pacientes que deberían acudir a los centros de salud son quienes presentan síntomas respiratorios, que hayan estado en una zona con la infección ya declarada y hayan tenido contacto con personas infectadas. “Todos los que no han estado fuera del país o no han tenido contacto con personas afectadas y tienen un resfrío pueden acudir al médico, pero no es lo ideal. El propio organismo va a generar sus defensas”, explica. Cabe indicar que el COVID-19 es un virus y no tiene tratamiento. Quienes estén infectados van a seguir el curso natural de la infección. “Sí es recomendable un seguimiento más cercano en aquellas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, adultos mayores e infantes. El resto, en caso tenga la infección, va a llevar la enfermedad como cualquier otra gripe o resfrío. En cinco a siete días va a pasar”, sostiene.

5. Quédate en casa. Como en cualquier afección respiratoria, si presentas síntomas, es mejor no ir a trabajar o estudiar. “Hay que reducir el contacto con otras personas para evitar contagiarlas. Si los síntomas van en aumento y generan una mayor incomodidad que una gripe común y corriente, sí es necesario acudir al centro de salud más cercano”.

Por Mauricio Niño









