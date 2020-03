El coronavirus ha alarmado a la población mundial, por la manera en que se viene propagando, y a su vez va sumando víctimas morales. Si bien hasta el momento no se conocen casos confirmados de Coronavirus en el Perú, el conocido médico Tomás Borda asegura que este virus, tarde o temprano, llegará a nuestro país, si es que ya no lo ha hecho.

“Su llegada al Perú es inminente absolutamente, es más puede que ya haya llegado, y ha pasado desapercibido, pues son pocas las personas que acuden al médico al sentir un resfriado. Más que por el coronavirus, yo me preocuparía por temas del tipo: Cómo mejorar la salud mental en nuestro país, el dengue y la falta de agua”, comenta.

Agrega: “Lo primero que debemos hacer es cambiar la mentalidad, hay mucha desinformación, no es un virus tan grande como aparenta, y parece no afectar mucho a los niños. En invierno igual vamos a tener problemas de neumonía”, explica.

Sin embargo, el reconocido doctor de la clínica Angloamericana da las siguientes recomendaciones para evitar contagiarnos de este virus.

1. Lavarse las manos. “La sanidad es de gran importancia. Acostumbrarnos a lavarnos las manos al entrar y salir del baño. Lamentablemente mucha gente no lo hace porque padece justamente de ese problema, no tiene agua”.

2. Vacunarse de la gripe. “Acudir a un centro médico para hacerlo, aunque sería buena idea que las empresas faciliten esta vacuna en los centros de trabajo, así tendrán menos trabajadores con gripe, y por supuesto gérmenes”

3. Si estás enfermo, no vayas a trabajar. “Si tienes gripe, lo mejor es no ir a trabajar para no contagiar a otras personas”.

4. Usa gel antibacterial. “Los que contienen alcohol si son buenos, no olvides de llevar siempre uno en tu cartera y usarlo con frecuencia”.

5. Vacuna contra el neumococo. “Las personas mayores de 60 años deben aplicárselas como medida de prevención, ya que esta vacuna protege de infecciones bacterianas. Las colocan en cualquier centro médico”

Dato: Tomás Borda regresa a la televisión este lunes 9 de marzo con ‘El Dr. Borda’ a la 1.10 de la tarde vía Willax TV.

