El COVID-19 es un nuevo virus que ha provocado que casi todo el mundo entero guarde una cuarentena obligatoria. Este tipo de coronavirus se originó en Wuhan, China, y fue propagada por los turistas que viajaron junto a otros infectados propagando el virus sin tener siquiera conocimiento de esta nueva enfermedad.

Entre sus síntomas más destacables se encuentra una tos fuerte, sensación de ahogo y una fiebre que pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición, tal como menciona el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además, los síntomas varían entre todas las personas que pueden ser como una leve enfermedad hasta el padecimiento que llevaría a la muerte.

Sin embargo, no todo el mundo sabe esto. A la par de la información que brindan distintas instituciones médicas y especialistas de la salud, la enfermedad ha dado pie a muchos mitos que se han popularizado en las redes sociales, en especial aquellos que llaman a la desinformación sobre lo que sucede realmente con el cuerpo al contraer el virus.

¿Qué pasa exactamente con el ser humano al ser contagiado con covid-19? ¿Qué sucede con los pulmones cuando tienen el virus? En una entrevista para People en Español, la doctora Aliza Lifshitz, internista y co-presidente del portal Vida y Salud, explicó cómo actúa esta enfermedad en los pulmones y todo el peligro que acarrea.

LO QUE SUCEDE CON LOS PULMONES AL CONTRAER CORONAVIRUS

Coronavirus: ¿qué le hace el covid-19 a tus pulmones? (Foto: CDC)

“Las partículas del virus van a entrar a la parte posterior de la garganta y la parte posterior de las fosas nasales. Al entrar, se van a adherir a las membranas mucosas y las partículas de virus entonces van a unirse a las membranas. Lo que sucede es que el coronavirus es un virus redondo que tiene una proteína picuda y esos picos le permiten entonces unirse a la membrana y al adherirse a la membrana, el virus puede entrar a la célula. Cuando entra a la célula, su material genético hace que la célula deje de funcionar normalmente y entonces empieza a permitirle al virus reproducirse. Cuando se reproduce, estalla la célula e infecta entonces a las células vecinas.” Comenta la doctora Aliza Lifshitz en la entrevista.

“Al bajar por los bronquios, llega a los pulmones e infecta la membrana de los pulmones e inflama la membrana. Eso daña al alveolo que es el saquito cuya función es proporcionar oxígeno que circula por todo el cuerpo y también remover el dióxido de carbono cuando nosotros exhalamos. Cuando se empieza a inflamar esa membrana, obviamente, no se puede ni remover el bióxido de carbono ni distribuir ese oxígeno. Además, cuando empieza a inflamarse esa membrana empieza a acumularse líquido, puede acumularse pus y hay células muertas. Entonces ya de lo que se trata es de una pulmonía o una neumonía o una infección. Puede también venir una bacteria y además del problema de la pulmonía por el coronavirus puede haber una infección de pulmonía bacteriana agregada.”

Esto quiere decir que, en sus primeras etapas del virus, mientras se va reproduciendo dentro de nuestro sistema respiratorio, tendremos esa sensación de ahogo por el problema con el alveolo, para luego en etapas más avanzadas dejar sin funcionamiento los pulmones por la falta de oxígeno.

La doctora menciona que en casos muy graves los pacientes con covid-19 necesitarían ventilación asistida, y he ahí el motivo por el cuál muchos hospitalizados llegan con la necesidad de un respirador artificial para poder sobrevivir. Además, la especialista agrega que en casos muy severos el coronavirus no solo afecta al pulmón, sino también a otros órganos como el sistema intestinal provocando el síntoma de diarrea.

¿QUIÉNES ESTÁN EN MAYOR RIESGO Y POR QUÉ ES TAN CONTAGIOSO?

Los más afectados son los pacientes que contraen la enfermedad y tienen más de 60 años u otras enfermedades (Foto: CDC)

Las primeras víctimas fatales reportadas por el covid-19 eran adultos mayores que tenían un sistema inmunológico afectado o que tenían alguna otra enfermedad. Rápidamente los doctores descubrieron que efectivamente quienes más tenían probabilidad de no superar el virus al ser contagiados eran los mayores de 60 años:

“El problema principal [es que] las personas más vulnerables son las mayores de 60 años, las personas con un sistema inmunológico deprimido, las personas que tienen otras enfermedades como diabetes, asma, problemas cardiovasculares,” detalló la doctora Lifshitz.

Ahora, según RTVE, actualmente el coronavirus ha presentado 546 000 casos en todo el mundo distribuidos en 188 países. La cifra de muertos asciende a 24 000 y de todos los casos solo existen algunos que son hospitalizados. Lo más alarmante de todo según la doctora entrevistada por People, es que existen muchos más casos de los que se cree, en especial en Estados Unidos donde admite que tomaron precauciones demasiado tarde:

“El problema y porqué nos debemos preocupar todos es lo siguiente: el virus es muy contagioso. Una de de cada cinco personas no saben dónde se contagiaron. Los expertos piensan que por cada persona que nosotros identificamos, hay 20 casos más. Y nosotros no identificamos muchos casos que son asintomáticos o muy leves [porque esas personas] no se han hecho las pruebas. Simplemente, aquí en Estados Unidos sabemos que empezamos muy tarde a hacer las pruebas.”





