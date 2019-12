Vanna Pedraglio | Head coach en Vanna | Instagram: vannaped y sistema_vanna | Web: www.vanna.pe

Mantener un estilo de vida deportivo y sano debe ser un objetivo de vida, especialmente porque vivimos en un mundo donde lo fácil, adictivo y plástico es cosa de todos los días. Los valores de máximo esfuerzo, constancia y disciplina son cada vez más escasos.

Por ello, cuando veas a una persona que rechaza un postre, cuida su alimentación, se despierta temprano, lucha con su flojera para hacer deporte, quiere dormir en lugar de juerguear, apláudela. Una vida con tal cuidado del organismo y respeto por la salud refleja un duro trabajo. Estar fit es símbolo de dedicación, es algo que no se compra. Es una muestra de respeto y dignidad por uno mismo.

Con esta introducción, espero compartir el valor de cuidarnos, lo que no es fácil. Pero debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos.

Dicho esto, te dejo unos consejos para que en estos días de fiestas, tengas la fuerza de voluntad y la satisfacción de disfrutar de tu familia y amigos sin cargos de conciencia. Toma en cuenta lo siguiente.

1. Tú eres el responsable. Para tomar cualquier decisión, hay que informarse. Así que sería bueno que sepas qué habrá de cena para que decidas qué deberías comer para estar a gusto y, al mismo tiempo, no excederte. Recuerda, es normal que comas más al estar en familia. Aunque no parezca, existe una presión social sobre qué y cuánto debes comer, además de la cordialidad para con los anfitriones o un permiso “del cielo” para excederte. Pero, aunque algunos te juzguen o tengan diferentes opiniones, la prioridad es tu vida. Busca siempre elevar tus estándares personales, acércate día a día a esa versión tuya que consideras la ideal.

2. Sé siempre fiel a tus ideales. El compromiso exige una ética personal, así que lo mejor es establecer tus límites. Sé consecuente con lo que te suma. Definitivamente, te sentirás mejor con las alternativas saludables. Si comes lo que no debes, la culpa recaerá sobre tus hombros y esa sensación de autosabotaje no te llevará a nada positivo.

3. No todo tiene que estar bajo control. Como diría mi papá, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Al final, se trata de lograr un balance entre calidad y cantidad. Disfruta con mesura. En la vida no todo es blanco o negro, está llena de grises. Es muy común pensar: si ya rompo mi dieta, entonces la rompo bien. Pues no debería ser así. Encuentra un balance entre lo que nos nutre y es saludable, y agrégale un poco de lo que no lo es tanto. Intentar controlar la situación al máximo solo genera frustración –a veces basta un bocadito de panetón–, y la frustración es aliada de la ansiedad. ¡Y ahí se fregó todo!

Recuerda, esta vida es para que seas feliz, enfrentando con responsabilidad y alegría todo lo que este nuevo año te traiga.





