Hola querid@s, ¿Cómo están? Espero que bien ! Cómo va Enero... Ya estamos a mediados del primer mes de este 2020, y es que el tiempo pasa volando.

Yo por mi parte feliz de poder compartir esta columna con todos ustedes, desde ya recibe un fuerte abrazo de mi parte.

Hoy les hago una pregunta que espero puedas reflexionarla, y es superdirecta; ¿Qué haces para cuidar tu salud mental?...

Sinceramente durante este último tiempo he escuchado a varias personas que me han mencionado que van a tratamiento psicológico como parte de su semana, de su rutina, de su día a día y admito que de cierta forma me produce felicidad escuchar que personas se hacen cargo y realizan acciones para mejorar ciertas interrogantes que su mente les plantea las cuales les impiden vivir en plenitud...aunque pensándolo mejor, personalmente me haría más feliz que la gente supiera controlar sus límites, supiera colocar un stop a su ansiedad, angustia, frustración o cualquier emoción que la limite, me gustaría que tuvieran herramientas para poder equilibrar sus pensamientos y actuar desde una mente neutral y no desde pensamientos que no tienen relación con nuestro corazón.

Hoy te invito a que te cuides, a que te observes, te analices, conozcas y aceptes, porque cuando estas cosas suceden, nuestro bienestar se expande considerablemente. Es por eso que quiero compartir contigo algunos pasos para que puedas cuidar diariamente tu salud mental:

1- Primero que todo es fundamental conocer el patrón de tu respiración, darte cuenta si tu forma normal de respirar es agitada, lenta, profunda, etc.,de esa forma, entenderás rápidamente cuando una situación te colapsa, porque tu respiración cambiará automáticamente, y es en ese preciso momento cuando puedes hacer un STOP y volver a la calma.

2- Si alguna situación te colapsa, debes entender que cualquier tipo de decisión que tomes en ese “momento de colapso” puede que no sea la correcta en relación a lo que tu corazón realmente quiere, pues tu mente está de un lado para el otro y no pensará de forma neutral. Por lo tanto, detén todo lo que estás haciendo y vuelve a tomar el control de tu respiración durante un tiempo mínimo de 3 minutos, y luego vuelve a lo que estabas, te aseguro que tu percepción habrá cambiado.

3- Controla tus momentos de ansiedad o frustración: Si reconoces que unas ganas desesperantes de hacer algo o comer algo llegan a ti y causan cierta incomodidad o duda en ti, detente y analiza...lo que haré ¿Suma a lo que yo quiero alcanzar? Lo que haré ¿Me servirá como experiencia para alcanzar mi objetivo? Lo que haré ¿Me aleja de mi meta? Si tu respuesta es contrario a lo que tú esperas, solo respira...recuerda que lo fundamental es mantener el control de nuestro patrón de respiración.

Te aseguro que si te das el tiempo de conocerte, poco a poco comenzarás a entenderte y podrás controlar tu mente, sin tener que llegar a un punto de colapso que genere una emoción que no esperabas...y eso, es cuidar tu salud mental.

Cuando tú te llenas de amor, tienes la capacidad de ofrecer amor hacia los demás.

Ámate y amarás, cuídate y cuidarás, entiéndete y entenderás.

Te dejo un fuerte abrazo y espero que tengas una maravillosa semana.

Lissette Castro y Maite Jiménez (@maitejimenezr)

FLUYE Coaching & Wellness (@fluyechile)

www.fluyechile.com

