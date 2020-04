Vive un momento de romanticismo con tu pareja en esta cuarentena y aprovecha para hacerlo con las películas con grandes historias de amor, que antes por falta de tiempo no habías visto, pero siempre han estado en tus pendientes. A continuación te dejamos una lista de cintas románticas que puedes encontrar en Netflix.

1. Yo antes de ti (Me before you) Año 2016. La vida de Louisa Clark una chica alegre y alocada que pasa su vida trabajando para ayudar a su familia da un gran giro cuando empieza a laborar como cuidadora de un joven millonario que quedó paralítico tras un accidente. La conexión que surge entre ambos personajes es inevitable. Actúan Emilia Clarke y Sam Claflin.

2. Como perder a un hombre en diez días. Año 2003. Una periodista debe terminar un reportaje que consiste en escribir las cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan el alejamiento de los hombres, esto de manera testimonial. Para ello, lo primero que tiene que hacer es conocer a alguien que se enamore de ella y cometer todos los errores posibles para que después la deje. Actúan Kate Hudson y Matthew McConaughey.

3. La cruda verdad. Año 2009. Una ambiciosa productora de un programa de televisión se ve en la necesidad de contratar a un hombre de personalidad machista, pero que le ayudará a levantar la audiencia de su matutino. Actúan Katherine Heigl y Gerard Butler.

4. A todos los chicos de los que me enamoré. Año 2018. Un joven ha escrito cartas a todos los chicos de los que se enamoró, pero no necesariamente estuvo con ellos. Un día todas esas misivas son entregadas a estos jóvenes provocando la vergüenza de ella y las inesperadas reacciones de ellos. Actúan Lana Condor y Noah Centineo. En Netflix también podrás encontrar la segunda parte de esta película.

5. La la land. Año 2016. Una aspirante a actriz que trabaja como mesera se enamora de un pianista de jazz, pero su ambición por llegar lejos en sus carreras pone en peligro su romance. Actúan Emma Stone y Ryan Gosling.

6. Como si fuera la primera vez. Año 2004. Un biólogo marino de Hawái sale con varias chicas, pero con ninguna de ellas quiere comprometerse. Eso cambia cuando conoce a Lucy, la chica de sus sueños, pero hay un problema, ella no recuerda nada del día anterior, por lo que él tendrá que reconquistarla todos los días. Actúan Adam Sandler y Drew Barrymore.

7. ¿No es romántico? Año 2019. Natalie es una arquitecta escéptica del amor, un día su vida cambia cuando un asaltante la deja inconsciente y al despertar descubre que su vida se ha convertido en una comedia romántica, y ella es la protagonista. Actúan Rebel Wilson y Liam Heamsworth y Adam DeVine.

8. Diario de una pasión. Año 2004. Dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte de clases sociales diferentes se enamoran profundamente, pero no pueden vivir su amor a plenitud porque son separados por sus padres y la guerra. Actúan Rachel McAdams y Ryan Gosling.

9. Amor boda azar. Año 2020. Jack, el hermano de la novia hará todo lo posible para que el día más importante en la vida de su hermana sea perfecto. Para ello, tendrá que lidiar con una exnovia, un invitado no deseado que guarda un secreto de su hermana, y la chica por la que aún siente algo. Actúan Olivia Munn, Freida Pinto y Sam Claflin.

10. Baila conmigo. Año 1998. Una excampeona de baile latino internacional enseña en una academia, hasta ahí llega a trabajar un joven como limpiador, pero lo que nadie sabe es que es un magnifico bailarín. Actúan Vanessa Williams y Chayanne.





