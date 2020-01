Así como nuestro rostro requiere de algunos cuidados para que se mantengan bien hidratado y luzca saludable, también los necesitan nuestras manos. El portal ‘Elle’ de México comparte unos sencillos consejos para que se vean saludables y lindas.

1. Lávalas y límpialas las veces que sean necesarias, unas manos aseadas dicen mucho de una persona.

2. Quita la suciedad tus uñas, más aún si son largas, si no tienes tiempo para darle ciertos cuidados, lo mejor es que las cortes.

3. Hidrátalas, una forma económica de hacerlo es con aceite de almendras si tienes las manos secas, y si son normales o con tendencia a grasas con aceite de coco o jojoba.

4. Siempre que hagas la limpieza de tu hogar protégelas usando guantes de goma.

5. Tus uñas no son herramientas, así es que no las uses para abrir o despegar cosas, puedes romperlas y causarte daño.

6. Así como para el rostro el uso diario de protector solar es importante, también lo es para las manos, porque también se encuentran expuestas y con ellas realizamos casi todas nuestras actividades.

7. No olvides exfoliarlas, para ello toma un poco de miel y azúcar, remueve. Masajea tus manos con la mezcla y listo.

8. No cortes tu cutícula con tijeras ni permitas que alguien más lo haga, lo ideal es que remojes tus dedos en agua caliente unos minutos y luego retirarla con un palito de naranjo.

9. Lima tus uñas, puedes hacerlo mientras escucha música o ves televisión, se verán mucho más limpias y formadas.

10. No abuses del uso de esmalte y acetona. Esto podría debilitarlas y darles un mal aspecto.

