Este domingo 8 de marzo es el ‘Día de la Mujer’ y una opción para esta fecha es viendo películas de mujeres valientes. Aquí cuatro filmes que puedes encontrar en Netflix, con historias que te cautivarán y te harán sentirte más orgullosa de ser mujer.

1. Dumplin. ( Anne Fletcher/ 2018) Esta película muestra el camino de cuatro chicas que se inscriben a un concurso de belleza para retar las convenciones de su pequeño pueblo en el sur de Texas, además, de mostrar un gran mensaje para las adolescentes, pues esta película se enfoca en el movimiento body positive: estar a gusto con tu cuerpo y quererte aunque no encajes en los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

2. ¿No es romántico? ( Todd Strauss-Schulson / 2019) Subvierte el género de comedia cinematográfica y se enfoca más en otro tipo de lecciones para su protagonista, como entender que a quien más debe amar es a sí misma, con todas sus virtudes y defectos. Amor propio, una crítica sutil del amor romántico y una investigación profunda de uno de los géneros más populares del cine.

3. Miss Representation. (Jennifer Siebel Newsom /2011) Esta es una película documental, la cual nos hace abrir los ojos sobre las discriminaciones por las que pasamos las mujeres en los medios y cómo esto contribuye a que nos subestimen en cargos de poder.

Miss Representation tiene un lema muy hermoso: “No puedes ser lo que no puedes ver”. La película logró que aparezcan muchos movimientos positivos y alentó a sus espectadores a comprometerse con el cambio.

4. Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad. (Haifaa al-Mansour / 2018) Un peluquero ayuda a una mujer a reconstruir su vida después de que un accidente en su peluquería le haga darse cuenta de que no está viviendo la vida al máximo.









