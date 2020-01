A pesar de hacer dietas saludables y realizar intensas rutinas de ejercicios, ¿aún tienes esa grasita localizada que no baja con nada? Te recomendamos recurrir a la criolipolisis, un tratamiento médico que te ayudará a eliminar esos pequeños depósitos adiposos aplicando frío sin recurrir al bisturí.

La criolipolisis es una técnica no invasiva que funciona mediante la destrucción de células grasas usando frío. Es muy efectiva, indolora y ofrece grandes resultados. Tiene un efecto de liposucción, pero sin necesidad de pasar por el quirófano, señala la doctora Ingrid Inga, del Centro de Medicina Estética de la Clínica Ricardo Palma.

El procedimiento consiste en enfriar, de forma controlada, la zona problemática (caderas, muslos, abdomen, entre otras). La máquina va succionando la piel a temperatura baja -5°C durante 45 minutos. Tras ese tiempo, las células grasas se cristalizan y destruyen sin dañar piel o músculos. Una vez que se retira el aplicador de frío, se efectúa un masaje para facilitar la eliminación de grasa y toxinas mediante la orina.

Las ventajas más interesantes de esta forma de moldear la figura es que no requiere tiempo de recuperación, por lo que la persona después de su cita puede volver de inmediato a sus actividades habituales. Además, la grasa no vuelve a crecer en la zona tratada, por lo tanto, no tiene efecto rebote. Los resultados de la técnica son progresivos y definitivos a partir de la cuarta semana.





LEE TAMBIÉN

● Martha Chávez: Un imputado tiene derecho a mentir y guardar silencio

● Farfán estuvo en el avant premiere de “La Foquita: El 10 de la calle”

● Crean cerveza frita, ¿la probarías?

● Carlos Zambrano es nuevo refuerzo de Boca Juniors, anunció FOX Sports

● TikTok: cómo desactivar las molestas notificaciones de la app