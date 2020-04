Marie Kondo, también conocida como la ‘gurú del orden’ ha revelado la dinámica que emplea cada día para ser una persona más productiva en casa. Lee con atención lo que ha dicho.

1. Empieza el día con energía. La experta en orden asegura que se levanta a las seis de mañana “Cuando me levanto, abro todas las ventanas para dejar entrar aire fresco y luego quemar incienso. Me esfuerzo por mantener mi hogar cómodo y lleno de energía clara durante todo el día, por lo que comenzar mi mañana con estos rituales me mantiene en el camino” añade.

2. Lo que le sigue a su rutina es rezar una oración para agradecer la salud de su familia, y renovar su determinación de todo lo que hará en el día.

3. Kondo, también cuenta que ella siempre se viste como si fuera a salir de casa, aún así esté trabajando en su hogar. “Ir con ropa de trabajo me prepara para ser productiva”. La japonesa recomienda escoger ropa que te haga sentir bien y seguro.

4. En su mesa de trabajo hace una lista con las tareas que tiene previstas para ese día, ahí escribe desde doblar ropa hasta responder correos electrónicos. Como refuerzo cada que va haciendo una tarea pone una marca al lado, esto le recuerda que ya la concluyó. “Ver las marcas de verificación al final del día ofrece una sensación de logro”, confiesa.

5. Comparte tareas con su pareja. En el caso de Marie Kondo a ella le encanta limpiar y ordenar, mientras que su esposo prefiere cocinar. Busca las tareas adecuadas para cada persona.

6. Cuando quiere ordenar sus pensamientos coge una hoja de papel en blanco y escribe todo lo que le aflora. Así puede identificar cualquier sentimiento enredado, razones de preocupación o ansiedad e incluso aclarar qué problema puede y cuáles no manejar.

7. Para desestresarse Kondo no hace otra cosa que limpiar. “Mantener mis manos ocupadas ayuda a mi mente a encontrar quietud" cuenta.

8. Crea rutinas en la noche, ella, por ejemplo, cuando termina de trabajar alrededor de las seis de la tarde pasa tiempo de calidad con sus hijas. “Después de trabajar ceno con mi familia y antes de acostar a las niñas les leo un cuento", detalla.

9. Antes de dormir, cambia el agua de las flores. Agradece el trabajo que ha hecho ese día y se aplica aceites esenciales de lavanda o madera japonesa que la ayudan a descansar bien.

