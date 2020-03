La culinaria japonesa se caracteriza por estar llena de arroz, pescado, verduras y ser baja en grasa. Llegar a amar este tipo de gastronomía es fácil, lo difícil es encontrar un buen lugar para disfrutarla.

El portal “Cucinare” compartió siete consejos para identificar un buen restaurante de comida japonesa y no morir en el intento.

1. Clientes. Si el lugar donde piensas entrar está lleno de japoneses comiendo, es la mejor señal de que ese restaurante es bueno. Ellos son quienes conocer mejor su propia comida.

2. Precios muy bajos. Desconfía de los lugares que son muy baratos, porque lo más probable es que el pescado no sea de buena calidad, un punto clave en la gastronomía nipona.

3. Carta extensa. Los restaurantes japoneses suelen dedicarse a servir sushi, o ramen, o carnes. Si el lugar que escogiste te ofrece de todo y tiene un menú interminable, no es una buena señal.

4. Fusión. Los restaurantes nikkei siguen estando de moda, pero si buscas algo netamente japonés, ahí no lo encontrarás. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea sabroso.

5. Presentación. Un buen local de comida japonés ordena los nigiris en diagonal, esto a modo de respeto de los locales tradicionales. Asimismo, los palitos deben estar puestos horizontalmente.

6. Sushi. Un sushi de calidad tiene el arroz compacto, en su punto, pero sin estar crudo. Los makis deben ser consistentes y no deshacerse, y las algas no deben ser chiclosas.

7. Ramen. Deben servir bien caliente. La cocina en Japón se sirve o muy fría, o hirviendo.





