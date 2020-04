La chef Muriel Mongrut se hizo conocida por evaluar los platos que hacían los invitados dirigidos por sus madres en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que conducían en América Televisión, Ethel Pozo y Yako Eskenazi. Conocida por su estilo duro y sin filtro, Muriel es realidad es una chef creativa y encantadora que aprovecha la cuarentena para hacer lo que más le gusta: cocinar.

“La cuarentena es difícil para personas de mi rubro, los que tienen restaurantes o empresas de catering, a todos nos ha afectado”, le cuenta a Publimetro. Pero estos días los aprovecha para improvisar en la cocina. “Nunca me aburre cocinar, porque me encanta. Y la verdad, hasta ahora no he repetido platos. Improviso muchísimo”, señala.

Es gracias a la improvisación que ha creado platos como arroz con zapallo o con esárragos. O las ya famosas croquetas de ají de gallina, que publicó en su Instagram. “De eso se trata esta cuarentena”, confiesa.

Para romper con la monotonía, la chef Muriel Mongrut nos propone una receta fácil y deliciosa para la cuarentena. Un risotto de quinua acompañado de un saltado de carne. Toma nota.

Risotto de quinua

Ingredientes

150 gr. de quinua sancochada

1/2 cebolla blanca

1 chorro de vino blanco (opcional)

1 taza de caldo de pollo

45 gr. de mantequilla

3 cucharadas de pasta de ají amarillo

2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco

1/2 taza de leche evaporada

Procedimiento

En una olla colocar el aceite, esperar hasta que esté a temperatura e incorporar el ajo, la cebolla blanca y la mantequilla.

Esperamos a que la cebolla se blanquee y es momento de incorporar la quinua precocida.

Mezclamos enérgicamente todos los ingredientes, echando el caldo de pollo, esperando a que se evapore y tome punto. Rectificar sal y pimienta.

Ya casi al final de la cocción, incorporar la 1/2 taza de leche y el perejil picado. Tapamos por cinco minutos y listo. ¡A disfrutar!

Receta carne salteada

Ingredientes

1/2 kilo de carne

1/2 poro

1 pimiento rojo

Sillau cantidad necesaria

Ajo rallado 2 dientes

Kión rallado 7 gramos

Aceite

Sal y pimienta al gusto

Orégano 2 cucharaditas

Azúcar 2 cucharadas

2 cebollas rojas

Procedimiento

Cortamos la carne en tiras y la colocamos en una bolsa o ziplock. Añadimos ajo, kión, sillau, orégano y el azúcar. Dejamos reposar en la refrigeradora por dos horas.

Cortamos el poro en rodajas, el pimiento en tiras y la cebolla en corte lomo. Reservar.

En una sartén muy caliente con aceite incorporar el poro, pimiento y cebolla y salteamos enérgicamente.

Sacamos la carne de la refrigeradora y lo vertemos en la sartén junto a las verduras por apróximadamente cinco minutos. Esperamos a que tome punto, rectificamos sal y pimienta y a disfrutar.

