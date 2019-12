Evitar punzar, inyectar, abrir el horno y voltear al pavo: el expertos de San Fernando indican que no es necesario punzar y colocar condimentos en la pechuga, porque se pierde el líquido al hornear y resultará una carne seca. Lo mismo con inyectar, no se recomienda ya que deshidrata la carne durante el horneado. Además, evitar abrir el horno, porque pierde calor y no se cocina en su tiempo. Lo ideal es colocar un tazón con agua y romero al costado para que vaporice. También, no cambiar de posición al pavo para que la piel se hornee de manera perfecta.