Desde su apertura en Nueva York el 2005, Freshii, la cadena canadiense de comida saludable, ha asumido la misión de cambiar la forma en la que el mundo come. Llegó a Lima el 2018, apostando por una carta ligera que contiene ensaladas, wraps, bowls, sopas, burritos, extractos, smoothies y hasta helados, que permiten al consumidor alimentarse de manera saludable a precios razonables, aportando energía y salud a sus vidas.

Su comida es fresca y diseñada al detalle para cumplir el objetivo principal, que es proveer la energía “On the go", fidelizando a sus clientes alrededor del mundo. Su éxito se da por los platos elaborados estrictamente por chefs y nutricionistas con el fin de no solo alimentar, sino energizar al cliente sin descuidar el buen sabor, logrando un producto final completo.

Freshii es considerada como la franquicia que más está crece en el mundo. Hoy en día se puede visitar Freshii en las principales ciudades del mundo, como Nueva York, Toronto, Miami, Chicago, Houston, Bogotá, Dubai, Stockholm, Dublin, entre otras.

LAS CARAS DETRÁS DE FRESHII EN PERÚ

Percy Mckay y Maria Noel Galimberti, la pareja de esposos creadores de reconocidas marcas como Mamá Batata y Sofá Café, ahora en una nueva aventura, la aventura Freshii. Esta pareja de soñadores y emprendedores deciden hacer cambios importantes en sus vidas basadas en el deporte y en la alimentación saludable en casa. Luego pensaron que era una buena idea expandir esta filosofía y tendencia a un restaurante. En esta búsqueda encuentran a Freshii en Colombia y sin dudarlo llegaron a Canadá para decirles que querían Freshii en Perú. En el camino, se sumó a la empresa Patricia Rodrigo con la primera sub franquicia en Surco.





LEE TAMBIÉN

● Zeballos: Demanda de Odebrecht será favorable a nuestro gobierno

● “Aves de presa”, “Parásitos” y más películas esta semana en cartelera

● Terapia de flotación, una técnica futurista que llegó a Lima

● Beto Da Silva llegó al Perú y está a un paso de Alianza Lima

● La admirable tranquilidad con la que niño llama a emergencias para salvar a su madre+