El café es parte del ritual de la mañana de millones de personas, pues una buena dosis ayuda a despertar o recargar energías para el día a día. Hay quienes eligen preparar una taza el que se vende instantáneo, mientras que otros optan por el método de goteo o la popular prensa francesa.

Esta es una forma sencilla para hacer café y debido a que los granos se sumergen directamente en agua caliente durante la preparación, el resultado tiene más cuerpo, es más suave y posee más sabor.

¿Cómo prepararlo correctamente?

La prensa francesa o cafetera de émbolo no es difícil de utilizar. Para obtener un litro de café (cantidad que alcanza para 4 tazas) hay que usar 8 cucharadas de café molido al ras, luego incorporar agua (filtrada o embotellada) recién hervida hasta la altura de la rejilla o soporte de metal con el que cuenta este artículo.

Los baritas de Starbucks recomiendan dejar reposar el café en la prensa durante 4 minutos “para que se pueda tener una esencia más agradable, pues se absorbe lo más posible de la cafeína presente en los granos. El sabor es más intenso a comparación de las otras prensas de café”. Si te gusta muy cargado lo puedes dejar seis minutos.

Pasado este tiempo hay que presionar el émbolo hasta el fondo, suavemente pero con firmeza. De esta manera el café molido quedará al fondo y encima la esencia. Aquí ya puedes consumirlo directamente o mezclado con más agua, dependiendo de tu preferencia.

El café debe ser comprado en pequeñas cantidades para disfrutar de su máxima frescura. (Foto: Pixabay)

Frutas, grandes aliadas del café

Debido a que el agua sigue estando en contacto directo con el café que queda en la prensa francesa, es probable que se sigan extrayendo sabores y aceites, así que si no te los vas a tomar en ese momento, lo mejor es vaciarlo en otro recipiente.

Los especialistas de la marca, que ha lanzado la propuesta Starbucks Coffee at Home, recomiendan tener el café máximo 20 minutos en la prensa para que no pierda su sabor original. “La leche combina muy bien con un café de cuerpo medio como es el House Blend y si no le agregan azúcar, puedes combinarlo con manzana para que equilibre el sabor del café, ya sea con trozos de la fruta o un postre como el pye de manzana. Esto hará que se sienta el sabor clásico del tostado, suave y equilibrado”.

Las frutas que mejor acompañan el café son aquellas que no son demasiado húmedas ni muy ácidas como la manzana, plátano, higo, piña o la pera. También son compatibles las ciruelas, moras y cítricos, pero las que no se recomiendan son los frutos rojos o el kiwi por ser muy ácidos.

Starbucks Coffee at Home es una propuesta en conjunto con Nestlé Perú que trae una variedad de café tostado y molido en cápsulas de café para máquinas Dolce Gusto con bebidas icónicas como Caramel Macchiatto y Capuccino, para preparar en la comodidad de tu casa.

