Los días de invierno se acercan y las probabilidades de resfríos aumentan, sobre todo en las personas que día a día salen de casa para retomar sus actividades laborales u optan por sacar a sus hijos a pasear como parte de la nueva disposición del Gobierno.

Lo cierto es que un resfrío es un factor de riesgo frente a la COVID–19, pues el sistema inmunológico se encuentra debilitado y no le permite generar mayores defensas que combatan con organismos infecciosos.

Teniendo en cuenta ello y que la Sociedad Peruana de Pediatría afirma que las salidas controladas incrementarían resfriados en niños, la doctora en nutrición y autora del libro Entre la vida y la dieta, Adriana Carulla, brinda una lista de alimentos indispensables para reforzar el sistema inmunológico

1. Frutas Cítricas. La vitamina C es esencial para la producción de glóbulos blancos que son los encargados de defendernos. En este grupo se encuentran los limones, naranjas, mandarinas, tangelos. Se debe tener en cuenta que la vitamina C no se almacena en el organismo y se debe consumir TODOS LOS DÍAS.

2. Pimientos. Aunque es sorprendente, contienen el doble de vitamina C que los cítricos, además de beta-caroteno que es la vitamina A, pero en su forma vegetal. Este alimento protege los ojos y la piel.

3. Brócoli. Es el “súper héroe” de las verduras y está repleto de minerales, aporta mucha vitamina A, C, E y antioxidantes poderosos. La clave es no cocinarlo demasiado, si es al vapor, pues mucho mejor. A más tiempo se cocine, menos nutrientes tendrá.

4. Ajo. Es un reconocido luchador contra las infecciones. Sus componentes activos de sulfuro lo hacen indispensable en todas las comidas. Para aprovechar al máximo sus beneficios, es ideal triturlo y dejarlo activar por 10 minutos, antes de agregarlo a la preparación de cualquier alimento.

5. Kión. Es un desinflamante natural, ideal en caso de dolor de garganta (y de náuseas). Su componente activo es el gingerol, quien le da ese sabor picantito. Es altamente desinflamante y comprobado en su refuerzo para prevenir el cáncer.

6. Espinaca. Al igual que los cítricos, el pimiento y el brócoli, la espinaca es alta en vitamina C, además de contener una gran concentración de beta caroteno. Esta verdura no debe de cocinarse demasiado, pues pierde sus nutrientes, lo ideal es cocinarla al vapor, ya que el calor de paso, ayuda a activar la vitamina A ¡todos ganamos!

7. Yogurt. El beneficio se encuentra en los naturales, ya que los cultivos ayudan a reforzar tu sistema inmune. La mejor forma de disfrutarlo es añadiéndole frutas frescas, avena, semillas de ajonjolí o linaza y miel.

8. Almendras. La vitamina E que se encuentra en este fruto seco es tan potente para combatir contra las infecciones, sin embargo, al ser liposoluble, se almacena en el organismo, por lo que no hay necesidad de consumirlas todos los días. Con solo 40 almendras el cuerpo recibe el 100% de vitamina E que necesita.

9. Papaya: Es otra de las frutas que contiene mucha vitamina C, pero además aporta papaína una enzima digestiva con efectos desinflamantes. Es refrescante y suave al paladar. Se recomienda consumirla en la media mañana con el estómago vacío para que las enzimas no afecten la digestión de los otros alimentos.

10. Semillas: En este grupo se encuentra la linaza y el ajonjolí, chiquitas pero poderosas, están repletas de minerales y de vitamina E con su gran poder antioxidante. Otros alimentos altos en vitamina E son la palta, las verduras de hojas verde y los pescados grasos.

11. Té verde: Esta hoja está repleta de flavonoides, un tipo de antioxidante súper potente, el cual se puede aprovechar como bebida fría o caliente, tanto para la hidratación como para reforzar las defensas del cuerpo.

12. Mariscos: nadie los toma en cuenta, pero son indispensables para reforzar el sistema inmunológico, ya que están repletos de zinc. Este es indispensable para que las células inmunes puedan funcionar como se debe. Ojo más zinc no es mejor, si se consume mucho se produce un efecto contrario.

“El sistema inmune es la defensa natural de tu cuerpo contra las infecciones. Por una serie de pasos, tu cuerpo combate y destruye organismos infecciosos antes de que puedan causarte daño. Sin embargo, es importante que le demos alimentos altos en nutrientes para poder mantener un equilibrio interno y así nuestro sistema inmune pueda trabajar en las mejores condiciones”, afirma la doctora en nutrición y autora del libro Entre la vida y la dieta, Adriana Carulla.

